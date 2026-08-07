Между Псковом и Москвой запустят дополнительные беспересадочные вагоны

С октября на линии Москва — Псков введут дополнительные вагоны беспересадочного сообщения. По пятницам и воскресеньям они будут курсировать отдельно, а в пиковые даты – ежедневно. Об этом сообщает Телеграм-канал «1520. Все о ж/д».

Вагоны будут следовать из Москвы в составе поезда № 32 «Москва — Выборг» с отправлением в 21:45 и прибытием в Псков в 09:40.

Обратно из Пскова состав отправится в 15:40 и прибудет в столицу в 06:02.

Перевозчиком выступает Федеральная пассажирская компания. Помимо этого, с октября поезд № 63/64, следующий до Пскова, переведут с Белорусского вокзала на Курский, а маршрут Москва — Выборг сменит нумерацию с 37/38 на 31/32.