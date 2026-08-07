Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Между Псковом и Москвой запустят дополнительные беспересадочные вагоны

7 августа 2026 года, 14:50

С октября на линии Москва — Псков введут дополнительные вагоны беспересадочного сообщения. По пятницам и воскресеньям они будут курсировать отдельно, а в пиковые даты – ежедневно. Об этом сообщает Телеграм-канал «1520. Все о ж/д».

Между Псковом и Москвой запустят дополнительные беспересадочные вагоны

Фото: Дарья Хваткова

Вагоны будут следовать из Москвы в составе поезда № 32 «Москва — Выборг» с отправлением в 21:45 и прибытием в Псков в 09:40. 

Обратно из Пскова состав отправится в 15:40 и прибудет в столицу в 06:02.

 Перевозчиком выступает Федеральная пассажирская компания. Помимо этого, с октября поезд № 63/64, следующий до Пскова, переведут с Белорусского вокзала на Курский, а маршрут Москва — Выборг сменит нумерацию с 37/38 на 31/32.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На ралли «Пушкинские Горы» выйдут 64 экипажа
В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ
Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие
Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку
Суд в Пскове приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам колонии
В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы
В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения
В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам
Марина Гаращенко: Центры здоровья в Великих Луках и Пскове будут флагманскими

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа