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Общество

Как неправильное прикладывание малыша к груди вредит маме, рассказала псковский врач

7 августа 2026 года, 15:12

Неправильный захват груди младенцем остаётся одной из главных причин боли и трещин у кормящих женщин. Об этом сообщила в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказала врач-акушер-гинеколог Псковского перинатального центра Дарья Рахубова.

Как неправильное прикладывание малыша к груди вредит маме, рассказала псковский врач

pxhere.com

Эксперт подчеркнула, что, когда ребёнок неправильно захватывает ореолу соска, у мам могут быть и трещины, и боли. «Техника прикладывания влияет на само кормление», – пояснила специалист.

Она подчеркнула, что у каждой женщины индивидуальное строение соска, и подбирать способ кормления нужно с учётом этого. Сегодня, добавила гостья эфира, существуют средства, позволяющие облегчить процесс грудного вскармливания. Современные накладки, приспособления и заживляющие мази позволяют наладить лактацию без страданий.

«Не нужно сейчас всё делать из боли. Мы должны и о себе подумать», – заключила врач.

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