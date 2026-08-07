Почти 9 тысяч человек перевезли катера на Талабские острова с начала навигации

С апреля по июль пассажирские катера совершили 230 рейсов на острова Залита и Белова, доставив туда 8964 пассажиров. Среди них как местные жители, так и многочисленные туристы и паломники. Об этом в своём рассказала глава Псковского округа Наталья Фёдорова на своей странице в «ВКонтакте».

По словам главы муниципалитета, летом в районе особенно много паломников. Они посещают Выбуты с Ильинским храмом, а также Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь. Для оздоровления гости выбирают санаторий «Черёха». Благодаря национальному проекту «Туризм и гостеприимство» в округе растёт и количество средств размещения.

Гости могут заселиться в отели без паспорта, воспользовавшись национальным мессенджером MAX. напомнила Наталья Фёдорова.