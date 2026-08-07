В Пскове сносят «Магеллан»

Убрать «Магеллан» предлагалось еще в 2017 году, но в 2018 году аренду участка продлили еще на семь лет. Тогда же предлагалось реконструировать торговый комплекс, изменив его облик.

В 2020 году Евгений Скачков, занимавший тогда пост главного архитектора Пскова, доложил, что 54 % псковичей против существования рынка. На градостроительном совете в июле предложили «Магеллан» снести.

В 2025 году суд признал законным исключение торгового павильона из схемы нестационарных объектов Пскова. На майской сессии Псковской городской Думы глава Пскова Бориса Елкин отметил, что в начале 2025 года было принято решение о непродлении договора аренды, которое собственник пытался обжаловать в суде.