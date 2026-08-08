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Общество

Процедурный кабинет в Великих Луках продолжает работать – губернатор Михаил Ведерников

8 августа 2026 года, 17:33

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что слухи о закрытии процедурного кабинета в Великих Луках не соответствуют действительности. Об этом он сообщил в видеообращении в рубрике «Тема» в своем канале в мессенджере MAX.

Процедурный кабинет в Великих Луках продолжает работать – губернатор Михаил Ведерников

Фото: Михаил Ведерников

Он отметил, что ранее уже сообщал о том, что слухи о скором закрытии второй поликлиники на улице Дружба – это ложь, кроме того, учреждение планируется расширить.

Однако, бывшая заведующая поликлиникой направила людей по домам собирать подписи против закрытия учреждения. «Получилась показательная история, как некоторые должностные лица на ровном месте, вопреки здравому смыслу, фактам и в личных интересах, пытаются разжигать настроение людей», – отметил губернатор и добавил, что случай не единичный.

«Абсолютно аналогично распространяют слухи по поводу процедурного кабинета. Якобы его закрыли. По факту же просто запретили оказывать людям услуги за наличку и без назначения врача», – сказал Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что пока в Псковской области наводят порядок, подобные вбросы еще будут появляться.

«Но пока мы наводим порядок, похожие вбросы еще обязательно будут. Поэтому еще раз призываю всех прислушиваться только к официальной информации. Желаю всем хороших выходных», — сказал губернатор.

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