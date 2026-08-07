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Общество

На мосту Александра Невского в Пскове приступили к ремонту второй половины

7 августа 2026 года, 11:58

Дорожники приступили к работам на второй половине  поста Александра Невского в Пскове, сообщил  глава города Борис Елкин в своем Телеграм-канале.

На мосту Александра Невского в Пскове приступили к ремонту второй половины

Фото: Борис Елкин

По его словам, минувшей ночью на отремонтированную половину моста была нанесена временная разметка, после чего движение перевели на неё, а специалисты приступили к разборке покрытия на второй стороне. 

Планируется срезка старого асфальта, устройство оклеечной гидроизоляции мостового полотна, замена деформационных швов, укладка нового покрытия и финальная разметка. Общая длина ремонтируемого участка составляет 0,387 километра. 

Все этапы идут строго по утверждённому графику.

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