На мосту Александра Невского в Пскове приступили к ремонту второй половины

Дорожники приступили к работам на второй половине поста Александра Невского в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в своем Телеграм-канале.

По его словам, минувшей ночью на отремонтированную половину моста была нанесена временная разметка, после чего движение перевели на неё, а специалисты приступили к разборке покрытия на второй стороне.

Планируется срезка старого асфальта, устройство оклеечной гидроизоляции мостового полотна, замена деформационных швов, укладка нового покрытия и финальная разметка. Общая длина ремонтируемого участка составляет 0,387 километра.

Все этапы идут строго по утверждённому графику.