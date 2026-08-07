О плюсах грудного вскармливания для матери рассказала псковский врач

Метаболические и гормональные преимущества грудного вскармливания назвала врач-акушер-гинеколог Псковского перинатального центра Дарья Рахубова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В первую очередь, кормление грудью даёт женщине метаболический бонус. Выработка молока ежедневно сжигает до 600 калорий, что снижает риск как сахарного диабета второго типа, так и гипертонии в будущем», — пояснила Дарья Рахубова.

Она добавила, что мощную гормональную защиту обеспечивает окситоцин: он снижает тревожность и артериальное давление.

Кроме того, специалист развеяла миф о вреде для скелета: после завершения лактации плотность костной ткани хорошо восстанавливается. «А это защищает от остеопороза в старости», – заключила врач.