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Общество / Здоровье

О плюсах грудного вскармливания для матери рассказала псковский врач

7 августа 2026 года, 14:34

Метаболические и гормональные преимущества грудного вскармливания назвала врач-акушер-гинеколог Псковского перинатального центра Дарья Рахубова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM). 

О плюсах грудного вскармливания для матери рассказала псковский врач

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«В первую очередь, кормление грудью даёт женщине метаболический бонус. Выработка молока ежедневно сжигает до 600 калорий, что снижает риск как сахарного диабета второго типа, так и гипертонии в будущем», — пояснила Дарья Рахубова. 

Она добавила, что мощную гормональную защиту обеспечивает окситоцин: он снижает тревожность и артериальное давление. 

Кроме того, специалист развеяла миф о вреде для скелета: после завершения лактации плотность костной ткани хорошо восстанавливается. «А это защищает от остеопороза в старости», – заключила врач.

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