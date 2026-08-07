Как пройдет день физкультурника в Пскове. Полная программа мероприятий

8 августа, в День физкультурника, в Псковской области пройдет 85 мероприятий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта.

Финский парк станет главной площадкой праздника в Пскове. Гостей ждут зрелищные показательные выступления, возможность попробовать силы в разных дисциплинах под руководством профессионалов, а также конкурсная программа. Помимо Пскова, спортивные события пройдут во всех муниципальных образованиях региона.

Основная программа проведения Дня физкультурника

8:30-10:00 – «5 вёрст. Набережная Великой», дружеская пробежка (ул. Профсоюзная, 16)

10:30-15:00 – Региональный этап Всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч» (стадион «Машиностроитель»)

10:30-16:00 – Первенство СЗФО до 15 лет, футбол (стадион «Машиностроитель»)

10:30-13:00 – Соревнования по плаванию на открытой воде Swimcup Псков (Кремль, 4)

10:00-16:00 – Турнир по пляжному волейболу (Псковский городской пляж)

11:00 – Мастер-класс по спортивной аэробике (СК «Электрон»)

11:40 – Фитнес-тренировка (мини-батуты) (СК «Электрон»)

12:00 – Функциональный челлендж (круговая тренировка в парах с использованием оборудования) (СК «Электрон»)

12:00 – Зарядка от фитнес-клуба «Супер-Фитнес» (Финский парк)

23:00-00:00 – Ночной забег (старт у Покровской башни)

Дополнительная программа проведения Дня физкультурника ГАУ ДО ПО «СШОР «Олимп»

11:00 – Велосипедная гонка с выбыванием «Единство в движении» (филиал «Великолукский»)

11:00 – «Открытый ковер» по самбо – «День борьбы» (филиал «Пушкиногорский»)

11:00 – Турнир по хоккею 3×3 (ледовый дворец, г. Псков)

11:00 – Открытые тренировочные занятия по боксу (г. Псков, Ротная, 34)

11:00 – Открытая тренировка в зале боевых искусств (г. Псков, Ротная, 34)