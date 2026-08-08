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Общество

Александр Котов поздравил псковичей с Днём физкультурника

8 августа 2026 года, 18:49

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов поздравил жителей региона с Всероссийским Днём физкультурника, который отмечается сегодня, 8 августа. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области. 

Александр Котов поздравил псковичей с Днём физкультурника

Фото: ПАИ

От имени депутатов областного парламента он обратился к профессиональным спортсменам, тренерам, учителям физкультуры, ветеранам спорта и всем жителям, для кого здоровый образ жизни является нормой. 

В поздравлении отмечается, что развитие массового спорта является стратегической задачей для государства и общества. «Здоровый, сильный и целеустремлённый гражданин – это основа стабильной демографии, экономического роста и национальной безопасности нашей страны», – говорится в обращении.

Котов также подчеркнул, что создание современной спортивной инфраструктуры остаётся приоритетом государственной и региональной политики. Задача властей – обеспечить возможность заниматься спортом каждому жителю региона независимо от места проживания.

Спикер областного Собрания пожелал жителям крепкого здоровья, благополучия и спортивных побед.

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