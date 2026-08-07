Как справиться с болью в мышцах, расскажут в эфире телепроекта «Секреты тела»

О причинах болевого синдрома и способах борьбы с болью в мышцах и суставах при незначительном избыточном весе, расскажет новый выпуск уникального телепроекта «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский». Его ведущий – реабилитолог, главный детский травматолог-ортопед и спортивный врач Псковской области Евгений Васильев.

Как соблюдать энергетический обмен? Чем в случае с лишним вес ходьба предпочтительнее бега? Какие упражнение можно делать дома? Что надо сделать раньше, устранить перенапряжение в суставах или сбросить вес? Об этом расскажет доктор Евгений Васильев и его коллеги.

Программа выйдет 9 августа в 12:20 на «Первом Псковском». Также её можно найти в официальной группе телеканала в соцсети «ВКонтакте».

Проект «Секреты тела» – цикл из 50 выпусков с практическими советами и уникальной методикой доктора Евгения Васильева. Проект, над которым команда телеканала работала два года, представляет собой уникальный навигатор по человеческому организму. В программах разбираются 20 ключевых тем: от болей в шее, пояснице и суставах до мифов о здоровье, лишнего веса и комплексов упражнений для восстановления нервных волокон. Каждый выпуск – это практическое руководство к действию, которое можно сделать без похода к врачу, находясь дома.