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Общество

Девять случаев клещевых инфекций зафиксировано в Псковской области

6 августа 2026 года, 17:50

С начала сезона в регионе лабораторно зафиксировано девять заболеваний, передающихся укусами клещей. В их числе два случая клещевого вирусного энцефалита и семь иксодового боррелиоза. Такие данные обнародовала пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора.

Девять случаев клещевых инфекций зафиксировано в Псковской области

Фото: pxhere.com

По информации ведомства, только за последнюю декаду июля к медикам обратились 67 жителей региона. Всего же с начала года пострадало 1790 человек. Основной пик пришёлся на Псков (403 обращения), Великие Луки (294), а также Опочецкий (114), Невельский (106) и Псковский (100) округа. Чаще всего нападения происходили в сельской местности: возле частных домов, на дачных участках и в лесных массивах.

За сезон специалисты исследовали 2275 клещей, из которых 1709 были сняты с пострадавших, а 566 собраны из природы. Поражённость возбудителем иксодового боррелиоза составила 28,94%, моноцитарного эрлихиоза — 2,67%, гранулоцитарного анаплазмоза — 2,12%, а клещевого вирусного энцефалита — 0,12%.

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