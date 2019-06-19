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Ганза – 2019 в Пскове: 6 вопросов о грядущем празднике

Что делать тем, кто будет жить в самом центре ганзейского торжества, и как остальным гостям попасть на праздничные площадки?

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Мария Соколова
19 июня 2019 года, 09:55
Фото: Фото из группы ансамбля «СКАЗ» ВКонтакте
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Город замер в ожидании грядущих Ганзейских дней. Напомним, что они будут проходить в Пскове с 26 по 30 июня — в эти дни перекроют весь центр города. И часть псковичей, сами того не подозревая, волей-неволей окажутся в самом эпицентре празднеств. «Псковская правда» задала самые распространенные и важные вопросы, связанные с перекрытием города и изменением дорожного движения, информационному представителю администрации Пскова по XXXIX Международным Ганзейским дням Нового времени Артёму Татаренко.

— Что делать, если я живу на закрытой территории № 1 — смогу ли я на машине подъехать к дому? Что за пропуск для въезда на территорию № 2 и как его получить?

На все территории, кроме 1, псковичи смогут проехать на автомобилях по предъявлении прописки. Или вовсе без ограничений — с 23.00 до 6.00.


<p class="MsoNormal">Артём Татаренко, представитель администрации Пскова по XXXIX Международным Ганзейским дням Нового времени </p>

Артём Татаренко, представитель администрации Пскова по XXXIX Международным Ганзейским дням Нового времени 

— Будут ли ходить автобусы в дни Ганзы? Смогу ли я с Завеличья доехать до центра города, где будут проходить гуляния?

— Да. Автобусное сообщение не только сохранится, но и усилится дополнительными маршрутами, идущими напрямую к центру города. Впервые в этом году решили организовать движение вдоль улицы Ленина, чтобы людям было удобнее добираться до центра города.

— Я живу на территории № 1, и моей теще в разгар праздников стало плохо. Сможет ли до нас доехать скорая и другие спецслужбы?

— Все спецслужбы проедут без затруднений. Дежурство будет дополнительно усилено спецмашинами на празднике.

Ганза – 2019 в Пскове: 6 вопросов о грядущем празднике

Территории ограничения движения транспортных средств на Ганзейские дни с 26 по 30 июня.


— Будут ли по периметру закрытых территорий стоять рамки или как-то ограничиваться вход людей на пешеходную территорию?

— Будет установлено около 30 рамок на основных проходах и проездах, чтобы обеспечить безопасность людей.

— Будут ли досматривать людей/сумки сотрудники спецслужб? Что с собой нельзя проносить? Можно ли брать воду, еду, таблетки, пиво?

— Об ограничении жидкостей, лекарств информации не было. Как правило, у полицейских могут вызвать интерес длинные зонтики, большие сумки. Свой алкоголь просим на праздник не проносить, вас не пустят.

— Смогу ли я попасть на открытие — хоровой праздник, если там вход по пригласительным? Где можно получить такие пригласительные? На какие еще площадки в эти дни будет вход по пригласительным билетам?

— На хоровой праздник можно попасть по пригласительным, так как количество участников там ограничено маленьким размером территории Кремля. Количество и порядок распространения пригласительных сейчас находится на утверждении. Но в любом случае все жители и гости города смогут посетить огромное количество других праздничных площадок, вход на которые не будет ограничиваться. 

ПАМЯТКА

Возьми с собой:

- Мобильный телефон. Советуем скачать туда приложения, которые показывают ваше местоположение, — это поможет вам не заблудиться в праздничной суматохе.

- Удобную обувь. Ходить предстоит много, и неприятности в виде мозолей могут испортить впечатления от праздника.

- Список площадок, на которые вы хотите попасть. Имейте в виду, что их очень много, и вряд ли у вас получится посетить все.

- Пластиковую бутылку воды, фотоаппарат, деньги, салфетки. И — хорошее настроение!

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