Ганза – 2019 в Пскове: 6 вопросов о грядущем празднике

Город замер в ожидании грядущих Ганзейских дней. Напомним, что они будут проходить в Пскове с 26 по 30 июня — в эти дни перекроют весь центр города. И часть псковичей, сами того не подозревая, волей-неволей окажутся в самом эпицентре празднеств. «Псковская правда» задала самые распространенные и важные вопросы, связанные с перекрытием города и изменением дорожного движения, информационному представителю администрации Пскова по XXXIX Международным Ганзейским дням Нового времени Артёму Татаренко. — Что делать, если я живу на закрытой территории № 1 — смогу ли я на машине подъехать к дому? Что за пропуск для въезда на территорию № 2 и как его получить?

На все территории, кроме 1, псковичи смогут проехать на автомобилях по предъявлении прописки. Или вовсе без ограничений — с 23.00 до 6.00.

Артём Татаренко, представитель администрации Пскова по XXXIX Международным Ганзейским дням Нового времени

— Будут ли ходить автобусы в дни Ганзы? Смогу ли я с Завеличья доехать до центра города, где будут проходить гуляния? — Да. Автобусное сообщение не только сохранится, но и усилится дополнительными маршрутами, идущими напрямую к центру города. Впервые в этом году решили организовать движение вдоль улицы Ленина, чтобы людям было удобнее добираться до центра города. — Я живу на территории № 1, и моей теще в разгар праздников стало плохо. Сможет ли до нас доехать скорая и другие спецслужбы? — Все спецслужбы проедут без затруднений. Дежурство будет дополнительно усилено спецмашинами на празднике.

Территории ограничения движения транспортных средств на Ганзейские дни с 26 по 30 июня.



— Будут ли по периметру закрытых территорий стоять рамки или как-то ограничиваться вход людей на пешеходную территорию? — Будет установлено около 30 рамок на основных проходах и проездах, чтобы обеспечить безопасность людей. — Будут ли досматривать людей/сумки сотрудники спецслужб? Что с собой нельзя проносить? Можно ли брать воду, еду, таблетки, пиво? — Об ограничении жидкостей, лекарств информации не было. Как правило, у полицейских могут вызвать интерес длинные зонтики, большие сумки. Свой алкоголь просим на праздник не проносить, вас не пустят. — Смогу ли я попасть на открытие — хоровой праздник, если там вход по пригласительным? Где можно получить такие пригласительные? На какие еще площадки в эти дни будет вход по пригласительным билетам? — На хоровой праздник можно попасть по пригласительным, так как количество участников там ограничено маленьким размером территории Кремля. Количество и порядок распространения пригласительных сейчас находится на утверждении. Но в любом случае все жители и гости города смогут посетить огромное количество других праздничных площадок, вход на которые не будет ограничиваться.