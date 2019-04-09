На старт за Победу!

Во вторник, 7 мая, в Пскове состоится масштабное событие – по центральным улицам города побегут тысячи жителей области. В регионе пройдет Эстафета Победы. Псковская область – одна из немногих в России, где эта традиция ни разу не прерывалась, начиная с победного 1945 года.

Предприятия, федеральные ведомства, силовые структуры, студенты, школьники, семейные команды – все вместе побегут в один день. Если школьников и студентов собирают педагоги, то семейным и корпоративным командам необходимо заявиться самим.

В корпоративной команде должно быть 5 человек (как мужчины, так и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины). Возраст и физическая подготовка значения не имеют.

В семейной команде бежит три человека: папа, мама и ребенок. Самый младший член команды должен быть не старше 11 лет (год рождения 2008 или позже). Свой участок маршрута он может бежать самостоятельно или с помощью родителей.

Форма онлайн-заявки размещена в специальном разделе на сайте издания. Мы принимаем заявки до 29 апреля 13.00.