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Эстафета «Псковской правды»

На старт за Победу!

Началась регистрация на Эстафету «Псковской правды» ко Дню Победы

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Редакция
9 апреля 2019 года, 10:20
Фото: Андрей Степанов
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Во вторник, 7 мая, в Пскове состоится масштабное событие – по центральным улицам города побегут тысячи жителей области. В регионе пройдет Эстафета Победы. Псковская область – одна из немногих в России, где эта традиция ни разу не прерывалась, начиная с победного 1945 года.

Предприятия, федеральные ведомства, силовые структуры, студенты, школьники, семейные команды – все вместе побегут в один день. Если школьников и студентов собирают педагоги, то семейным и корпоративным командам необходимо заявиться самим.

В корпоративной команде должно быть 5 человек (как мужчины, так и женщины) или 8 человек (только мужчины или только женщины). Возраст и физическая подготовка значения не имеют.

В семейной команде бежит три человека: папа, мама и ребенок. Самый младший член команды должен быть не старше 11 лет (год рождения 2008 или позже). Свой участок маршрута он может бежать самостоятельно или с помощью родителей.

Форма онлайн-заявки размещена в специальном разделе на сайте издания. Мы принимаем заявки до 29 апреля 13.00.

Регистрация проходит в два этапа. Не менее важная часть – получение нагрудного номера, без которого команда не будет допущена к старту. Выдача номеров состоится 6 мая с 14:00 до 17:00 в спортшколе «Надежда» (Псков, ул. Гагарина, д. 5а). При себе иметь подписи членов команды о том, что за свое здоровье и здоровье своих детей (семейные команды) они несут ответственность самостоятельно (в свободной форме).

Сбор команд 7 мая в 13.30 в сквере рядом с Центром студенческих инициатив ПсковГУ на ул. Ленина. В 14:00 там состоится торжественное открытие и парад участников.

Все забеги стартуют на Октябрьской площади, а финишируют возле ЦУМа. Первый старт в 15:00. Награждение победителей дипломами, медалями, кубками и подарками от партнеров пройдет в амфитеатре Детского парка. Во время Эстафеты запланирована работа полевой кухни от дивизии.

Приветствуется корпоративная символика на одежде членов команд предприятий и участие в празднике групп поддержки.

Справка

Генеральный партнер:

Псковское отделение ПАО Сбербанк

Генеральные спонсоры:

ПАО «Ростелеком»

Псковский Электромашиностроительный Завод

Почетный спонсор:

Сеть фирменных магазинов «Птицефабрика Псковская»

Партнеры:

Псковский филиал СПАО «РЕСО-Гарантия»

Клуб виртуальной реальности ImperiaVR

Сеть аптек «Будь здоров»

Фитнес клуб «XPRESS»

Автошкола «Гарант Успеха»

ООО «Смартер Про»

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Эстафета «Псковской правды»
Эстафета на призы газеты «Псковская правда» - одно из немногих мероприятий в России, чья традиция не прерывалась с 1945 года. Впервые эстафета была проведена в освобожденном от немецко-фашистских захватчиков Пскове. С тех пор она повторяется каждый год!

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