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Культура / Выставка

Подарок школьникам

О чем смогут узнать посетители выставки, открывшейся в Варлаамовской башне накануне 1 сентября

Текст:
Светлана Синцова
1 сентября 2021 года, 09:41
Фото: Андрей Степанов
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Что известно псковичам об осаде Пскова войском шведского короля Густава II Адольфа? Можно предположить, что большинство жителей и гостей города мало что знают об этой значимой странице истории города. Современным школьникам повезло больше: в Варлаамовской башне, которая кстати была разрушена во время той осады, открылась выставка «Лев против Орла», посвященная этим событиям. О том, для чего шведам нужны были петарды, а стрельцам сабли, какие ядра были в моде и кто из шведского войска первый пострадал от меткости псковичей — обо всем могут узнать посетители первой выставке в новом музейном объекте.

Для детей и взрослых

Подарок школьникам

Фото Андрея Степанова
Открытие долгожданной экспозиции состоялось 31 августа.

- Мы приурочили открытие этой башни к 1 сентября — Дню знаний, - отметил, открывая мероприятие генеральный директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев. По его словам, благодаря новой экспозиции псковский школьник сможет узнать, что такое «псковские сидение 1615 года», когда Густав Адольф «вернулся несолоно хлебавши от нашего Пскова».

- В целом эта выставка и для детей, и для взрослых — для всех, кто любит наш древний Псков. Мы считаем, что ее открытие - хороший вклад в дело просвещения и подарок школьникам к 1 сентября, - заключил директор музея.

Подарок школьникам

Фото Андрея Степанова
Экспозиция проста и оригинальна по своему решению. Экспонаты расположены в печурах [углублениях с внутренней стороны крепостной стены, предназначенных для размещения орудий - «ПП»] на нижнем ярусе башни. Часть их посвящена псковским защитникам, часть — их военным противникам.

- Над экспозицией трудилась большая команда. Выставка — первый опыт работы научных сотрудников и дизайнеров, художников, - рассказала заместитель директора Псковского музея-заповедника по научной части Эльвира Королева. - Большая радость для нашего музея, что один из псковских художников, Аркадий Филин, возглавил реставрационно-выставочный отдел. Поэтому в его мудрых и надежных руках экспозиционное строительство в нашем музее будет продолжаться.

Кроме того, несколько своих работ на выставке разместил другой псковский художник - Александр Коростылев. В том числе, он автор центральной композиции, которая и дала название выставке — «Лев против Орла».

Лев против Орла

- В основе названия - взаимоотношения России и Швеции в XVII веке. На барельефе изображены символы двух государств, - пояснил сотрудник музея Алексей Голубев, добавив, что 1615-м годом это противоборство не ограничилось и продолжилось в XVIII веке Cеверной войной.

Сотрудники музея также рассказали о причинах этого противоборства, в целом об историческом периоде начала XVII века и об особенностях обмундирования и вооружения псковских и шведских войск.

Подарок школьникам

Фото Андрея Степанова
Например, о том, что в шведском войске было подразделение саперов. Да-да, они как и их современные коллеги работали со взрывными устройствами.

- В начале 1615 года наши псковские воеводы докладывали, что шведы стоят в Порхове и первое что они ждут — это петарды, - рассказывает Алексей Голубев. По его словам, еще с XVI века порох использовался не только для стрельбы, но и в качестве бомб. И чтобы выбить ворота, использовались такие приспособления, как петарды.

Посетители выставки могут увидеть примеры обмундирования и сапера, и шведского мушкетера. Экспонат мало напоминает героев Дюма, но шпага у него есть. И конечно, есть мушкет фитильного образца. А позади воина — небольшая зарисовка шведского лагеря: место для отдыха, посуда, трубка, игральные кости.

Вторая часть экспозиции рассказывает о защитниках Пскова — стрельцах. Представленный на выставке воин богато одет и хорошо вооружен.

Подарок школьникам

Фото Андрея Степанова
- Кормилец любого стрельца - его огнестрельное оружие. Здесь мы видим у него пищаль. Пищалями в XIII веке называли дудочки, и потом это название перекочевало на оружие, - пояснил начальник музейного отдела «Псковский кремль» Роман Коваль и подробно рассказал, как пользоваться таким оружием.

- Стрельцы - молодцы. Меткие ребята. Пример такой меткости — в самом начале осады был убит ближайший сподвижник Густава Адольфа, - заметил он.

А вот саблями эти воины пользовались достаточно редко. Чаще всего холодное оружие они использовали для приготовления чего-нибудь на костре.

- Много сабель и шпаг было жженных, - отметил Роман Коваль.

Представлено на выставке и то, чем стреляли: свинцовые пули и самые разные по размерам и материалам ядра.

- Каменные ядра тоже использовали. Но в XVII веке это было уже «не модно». Стреляли чугунными, железными. Король Густав Адольф палил по нашему городу ядрами железными, калеными и много пожаров учинил. Но псковичи все быстро тушили, бреши заделывали, стояли насмерть, - рассказал сотрудник музея.

Подарок школьникам

Фото Андрея Степанова
А потом с помощью старинной карты Пскова и фишек (примерно таких же, как в настольных играх) рассказал и наглядно показал, как происходила осада и как «Псков выстоял в очередной раз и орел льва победил».

Такой урок истории, наверняка, понравится школьникам. И не только школьникам. Тем более, сотрудники музея отметили, что это только первый этап наполнения экспозиционного пространства башни. В дальнейшем здесь появятся пушки и другие интересные экспонаты, а на территории нового музейного объекта будут проводиться не только экскурсии , но и музыкальные вечера.

ПОДРОБНОСТИ

Время работы экспозиции: ежедневно, без выходных, с 10:00 до 20:00.

1 сентября вход свободный для учащихся и студентов (День открытых дверей, приуроченный ко Дню знаний), а также многодетных семей (так как этот день - первая среда месяца). Дети до 16 лет бесплатно.

Телефон для записи: +78112292259.

Фоторепортаж с выставки можно посмотреть здесь>>

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