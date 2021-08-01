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 Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла

60 фото

Семейная встреча

24 фото

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36 фото

Команда «Стройся!»
31 августа 18:20

Экспозиция под названием «Лев против Орла» открылась в Варлаамовской башне. Она посвящена одной из героических страниц военной истории Пскова – осаде города войском шведского короля Густава II Адольфа в эпоху Смутного времени.



Автор: Андрей Степанов
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
Лев против Орла
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