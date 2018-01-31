Огонь, металл и вдохновение

С самыми яркими и знаковыми работами мы сегодня знакомим наших читателей.
Несмотря на реконструкцию прилегающих улиц в рамках туристического кластера, Псковский кузнечный двор работает в обычном режиме и продолжает принимать экскурсии — как взрослые, так и детские — а также проводит кузнечные свадьбы.
Но кроме экскурсий, на Псковском кузнечном дворе всегда много работы. Кузнецы трудятся над восстановлением храмов и выполняют частные заказы, которые украшают наш город.
Не первый год мы ведем работы в храме XVI века в деревне Доможирка в Гдовском районе. В прошлом году мы сделали входные ворота для Свято-Троицкого монастыря в Пушкинских Горах. А совсем недавно, к великой радости настоятеля, мы заменили ворота хозчасти монастыря. Они весят полтонны, чтобы подогнать технику, пришлось повозиться.
Евгений Вагин, кузнецВ прошлом году у Псковского кузнечного двора было много очень интересных частных заказов. Хозяин дома признался, что всю жизнь мечтал о таком охраннике. Над этим необычным заказом на Псковском кузнечном дворе работали почти год. Больших усилий стоил и монтаж мифологического хищника.
Этот почти 300-килограммовый дракон украшает фасад одного из частных домов Пскова.
Фото предоставлено Псковским кузнечным двором
— Заказчик остался доволен, — рассказал Евгений Вагин. — Он в течение года следил за процессом, согласовывал каждую деталь.
На Псковском кузнечном дворе делают сувениры к празднику.
А вот и плоды подготовки к грядущим Ганзейским дням.
Фото предоставлено Псковским кузнечным двором
Он украсил фасад дома на Инженерной, 4, где находится городское управление ведомства. Это подарок управлению от Псковского кузнечного двора и спонсоров. Юбиляры остались довольны работой.
Специальный знак на Псковском кузнечном дворе выковали к 100-летию МВД.
Фото предоставлено Псковским кузнечным двором
Это одна из главных наград всероссийского фестиваля «Человек и вера», который прошел в Пскове в 2017 году. Специальный приз губернатора Псковской области.
Фото предоставлено Псковским кузнечным двором
На главном фото: В прошлом году Псковскому кузнечному двору везло на драконов. Один уехал в Калужскую область, в творческое объединение «Этномир». Он предназначен для установки в баню. В голову нужно залить жидкость, и с языка будет капать прямо на каменку.
Эта сорока также украсила один из частных домов Пскова.
Фото предоставлено Псковским кузнечным двором
— Заказчики, когда увидели нашу работу, чуть ли не плясали от радости. Приятно было сдавать, — говорит Евгений Вагин.
СПРАВКА
Еще больше работ псковского кузнечного двора можно найти на сайте kovpskov.ru.
Телефон для справок 8-911-363-73-02.