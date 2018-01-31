Огонь, металл и вдохновение

С самыми яркими и знаковыми работами мы сегодня знакомим наших читателей.

Несмотря на реконструкцию прилегающих улиц в рамках туристического кластера, Псковский кузнечный двор работает в обычном режиме и продолжает принимать экскурсии — как взрослые, так и детские — а также проводит кузнечные свадьбы.

Но кроме экскурсий, на Псковском кузнечном дворе всегда много работы. Кузнецы трудятся над восстановлением храмов и выполняют частные заказы, которые украшают наш город.