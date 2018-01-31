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Культура

Огонь, металл и вдохновение

Псковский кузнечный двор подвел итоги 2017 года

Текст:
Наталья Баранова
31 января 2018 года, 09:32
Фото: предоставлено Псковским кузнечным двором
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С самыми яркими и знаковыми работами мы сегодня знакомим наших читателей.

Несмотря на реконструкцию прилегающих улиц в рамках туристического кластера, Псковский кузнечный двор работает в обычном режиме и продолжает принимать экскурсии — как взрослые, так и детские — а также проводит кузнечные свадьбы.

Но кроме экскурсий, на Псковском кузнечном дворе всегда много работы. Кузнецы трудятся над восстановлением храмов и выполняют частные заказы, которые украшают наш город.

Не первый год мы ведем работы в храме XVI века в деревне Доможирка в Гдовском районе. В прошлом году мы сделали входные ворота для Свято-Троицкого монастыря в Пушкинских Горах. А совсем недавно, к великой радости настоятеля, мы заменили ворота хозчасти монастыря. Они весят полтонны, чтобы подогнать технику, пришлось повозиться.

Евгений Вагин, кузнец
В прошлом году у Псковского кузнечного двора было много очень интересных частных заказов. 

Этот почти 300-килограммовый дракон украшает фасад одного из частных домов Пскова.
Фото предоставлено Псковским кузнечным двором
Хозяин дома признался, что всю жизнь мечтал о таком охраннике. Над этим необычным заказом на Псковском кузнечном дворе работали почти год. Больших усилий стоил и монтаж мифологического хищника.

— Заказчик остался доволен, — рассказал Евгений Вагин. — Он в течение года следил за процессом, согласовывал каждую деталь. 

А вот и плоды подготовки к грядущим Ганзейским дням.
Фото предоставлено Псковским кузнечным двором
На Псковском кузнечном дворе делают сувениры к празднику.

Специальный знак на Псковском кузнечном дворе выковали к 100-летию МВД.
Фото предоставлено Псковским кузнечным двором
Он украсил фасад дома на Инженерной, 4, где находится городское управление ведомства. Это подарок управлению от Псковского кузнечного двора и спонсоров. Юбиляры остались довольны работой.

Это одна из главных наград всероссийского фестиваля «Человек и вера», который прошел в Пскове в 2017 году. Специальный приз губернатора Псковской области.
Фото предоставлено Псковским кузнечным двором
Эта сорока также украсила один из частных домов Пскова.
Фото предоставлено Псковским кузнечным двором
На главном фото: В прошлом году Псковскому кузнечному двору везло на драконов. Один уехал в Калужскую область, в творческое объединение «Этномир». Он предназначен для установки в баню. В голову нужно залить жидкость, и с языка будет капать прямо на каменку.

— Заказчики, когда увидели нашу работу, чуть ли не плясали от радости. Приятно было сдавать, — говорит Евгений Вагин.

СПРАВКА

Еще больше работ псковского кузнечного двора можно найти на сайте kovpskov.ru.

Телефон для справок 8-911-363-73-02.

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