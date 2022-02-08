Без ограничений

Физическая активность полезна в любом возрасте, а в пожилом - просто необходима. Занятия спортом помогут поддержать здоровье и сделают жизнь более интересной. «Псковская правда» узнала, что предлагают местные спортивные центры и фитнес-клубы для любителей спорта 60+.



Пора в университет

С выходом на пенсию активная жизнь не заканчивается. В Псковской области для пожилых людей работает целый Университет третьего возраста. В рамках этого большого проекта предусмотрены не только образовательные и просветительские, но и спортивные мероприятия. «При университете третьего возраста реализуется два проекта: «Мудрость и юность» и «Нет лет!» У нас есть группы скандинавской ходьбы и любителей уличных тренажеров, группа оздоровительного танца», - рассказала заместитель главы регионального отделения Союза пенсионеров России по Псковской области Светлана Мельничук.

Среди слушателей университета спортом занимаются более 100 человек. Самым старшим спортсменам - под 90 лет, но они все равно посещают тренировки, а некоторые даже осваивают упражнения из йоги и современные танцы. Особенно популярна среди пенсионеров скандинавская ходьба. Поклонники этого вида оздоровления встречаются три раза в неделю. Впрочем, чтобы попасть в оздоровительную группу, не обязательно быть слушателем университета и посещать другие занятия этого необычного «вуза». «Есть члены Союза пенсионеров, которые имеют определенные льготы и занимаются волонтерской деятельностью, есть слушатели университета и есть третья категория — это не слушатели университета и не члены нашей организации. Но они тоже могут прийти в общественную приемную отделения Союза пенсионеров в Пскове или в местные отделения в районах области, где они смогут получить информацию о наших проектах и записаться на занятия», - пояснила Светлана Мельничук.

Все занятия — бесплатные. Единственное условие: группы формируются в начале учебного года — в сентябре-октябре. Поэтому записываться нужно накануне старта этих проектов.

Ныряем в бассейн

Одно из средств укрепления организма — бассейн. Водные процедуры входят в структуру многих реабилитационных программ, это отличное средство восстановления после перенесенного стресса, инфаркта, инсульта и операций. Занятия улучшают кровообращение, способствуют подвижности суставов, укреплению мышц. Поэтому среди посетителей псковских бассейнов достаточно много людей «элегантного возраста». Тем более, практически все псковские бассейны («Олимп», «Универсант», «Электрон») и некоторые аква-центры («Оазис», «Акваполис») предоставляют льготы для пенсионеров. Для пожилых посетителей стоимость как разового посещения, так и абонементов примерно на треть ниже.

Многие аквацентры также периодически проводят акции, когда в определенные дни и часы пожилые псковичи могут посетить бассейн и бани по рекордно низкой цене. Конечно, это хороший повод познакомиться с услугами того или иного SPA. Но лучше, чтобы возможность поплавать и отдохнуть с пользой для здоровья и по применяемой цене была постоянной.

Никогда не поздно начать!

Еще один способ поддержать здоровье и хорошую физическую форму — купить абонемент в фитнес-клуб. Фитнес — это не только для молодых или тех, кто всю жизнь посещал тренажерный зал. «Никогда не поздно начать! Не важно сколько вам лет - 20 или 60», - уверена псковский тренер, инструктор клуба «Супер фитнес» Алена Воробьева. По ее словам, чем старше становится человек, тем менее активны его обменные процессы, теряется гибкость и эластичность суставов, появляются проблемы с давлением и сердцем. «Не стоит ставить на себе крест и просто сидеть в кресле со спицами в руках. Бегом записываться на фитнес, который сделает вас моложе и активнее», - говорит она. Для занятий в зале подойдет любая удобная спортивная одежда (лосины, бриджи, шорты или спортивные штаны, майка или футболка) и обувь - кроссовки или спортивные тапочки, «но чтобы они были не тяжёлыми и очень удобными». «Можно взять бутылочку для воды, но если ее нет - не беда, в клубе есть кулер и стаканчики. Полотенце мы выдаем на входе, а после тренировки можно принять душ или посидеть в сауне», - рассказала Алена Воровьева.



Тренировки, естественно, должны быть адаптированы для пожилых людей. «Для лиц старшего возраста - никакой очень интенсивной нагрузки. Из групповых направлений отлично подойдут «Здоровая Спина», «Пилатес» и «Йога», - отметила она. По мнению тренера, для начала идеален персональный тренинг. «Инструктор познакомит с залом, проведет тестирование, подберет оптимальную нагрузку исходя из физических возможностей, возраста и противопоказаний. Если имеются какие то рекомендации или заключения врача, лучше показать их тренеру. Также тренер даст рекомендации по питанию и напишет программу тренировок», - сообщила Алена Воробьева. Еще одна новинка клуба, которая подойдет для пожилых спортсменов, - тренировки по пульсу: «С нагрудным датчиком вы занимаетесь самостоятельно или с тренером. На экране отображается ваш пульс в режиме реального времени, и вы будете не просто заниматься, но и следить за работой своего сердца, избегая перегрузок». Для лёгкого начала и знакомства с залом есть относительно недорогие программы, в стоимость которых входит посещение тренажерного зала и групповых направлений, душ и сауна, а также три персональных тренировки с инструктором и кардиодиагностика. В ряде псковских фитнес-клубов, помимо оздоровительных тренировок, есть специальные льготные условия для пожилых людей. В фитнес-клубе «Оазис», например, пенсионерам предлагают абонемент под названием «Бархатный сезон».