До семнадцати и младше

Даже без сложной инфраструктуры тренерская школа Псковской области продолжает исправно поставлять в российскую сборную юниоров, способных конкурировать со сверстниками из спортивных центров страны. Сегодня представляем вам пятерку главных подрастающих звезд российского спорта из Псковской области, которые, мы уверены, скоро засверкают на телевизионном небосводе и обязательно будут бороться за медали Олимпийских игр.

МИНИ-ФУТБОЛ

Бежаницкая красавица удивила всех сначала на областном первенстве по мини-футболу, вместе со своей командой не оставив соперницам ни единого шанса. Затем ситуация повторилась уже на окружном чемпионате по мини-футболу. И вот на российском финале скромная бежаницкая команда остается вне призовой тройки, но Стамбулова все равно признается лучшим игроком женской турнирной сетки. Награду ей вручил президент ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев. К школьнице приковано внимание всех скаутов футбольных, мини-футбольных, пляжно-футбольных команд сборной России. Даша не скрывает своей мечты — стать профессиональной футболисткой и попасть в сборную России по футболу. Все впереди, тем более, что есть пример — печорская девчонка Елена Ивушкина, лидер сборной России по пляжному футболу, ставшая двукратной обладательницей Кубка Европы этим летом.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Великолукская девчонка, по сути, осталась сиротой в детстве и спорт заменил ей в жизни очень много. Под руководством (а подчас и опекой) тренера Ольги Чернобровкиной Веселова стала демонстрировать самый бурный рост среди псковских пулевиков. В результате — призы первенств России и попадание во взрослую сборную страны для участия в Кубке мира по стрельбе. Первый международный старт для Веселовой стал многообещающим— четвертое командное место в одном из упражнений. «Лишь бы патронов хватало на тренировках», — не устает повторять Чернобровкина. К патронам Центр спортивной подготовки приобрел почти за полмиллиона рублей для Веселовой новый пистолет, и следующий старт Анна не будет ждать очереди, чтобы воспользоваться общим инвентарем, а будет привыкать к своему.

ХОККЕЙ

Ее отец уже довел до сборной страны старшую дочь — Екатерину Тельнову, хотя потом семья сама же и передумала: решили, что профессиональный хоккей девушке не нужен, достаточно будет любительского. И теперь Катя, как абитуриентка и медалистка, выбирает между лучшими вузами с классическим образованием и спортивными кафедрами. А вот Настю, кажется, готовят все-таки к большим Олимпийским перспективам. Она уже в обойме девчачьего хоккея съездила вместе с неофициальной сборной страны на форум США, где российская команда стала победителем неофициального чемпионата мира. Сегодня Настя совершенствуется не только под присмотром опытного Сергея Маркелова в Пскове, но и на сборах по всему миру.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА, ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ

В эти выходные в шведском Буросе завершилось первенство Европы по легкой атлетике до 20 лет. Воспитанница Екатерины Алексеевой стала в невероятном финале прыжков в высоту — третьей. Еще раз: в 16 лет третья на континентальном первенстве до 20 лет. Выше оказались украинка Ярослава Магучих и россиянка Аделина Салихова. Спиридонова, имеющая личный рекорд 1.90 м не смогла повторить его в Швеции, остановившись на 1.87м. Уверены, это только начало. Учитывая, что все три спортсменки примерно одного возраста (украинка на год старше россиянок) — это соперничество может пройти сквозь года и дотянуться до подиумов Олимпийских игр.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ