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Спорт / Рекорды

До семнадцати и младше

Псковские юниорки, которые скоро взорвут мировой спорт

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Арслан Байрамов
24 июля 2019 года, 10:59
Фото: ВКонтакте
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Даже без сложной инфраструктуры тренерская школа Псковской области продолжает исправно поставлять в российскую сборную юниоров, способных конкурировать со сверстниками из спортивных центров страны. Сегодня представляем вам пятерку главных подрастающих звезд российского спорта из Псковской области, которые, мы уверены, скоро засверкают на телевизионном небосводе и обязательно будут бороться за медали Олимпийских игр.

МИНИ-ФУТБОЛ

До семнадцати и младше
Дарья Стамбулова, 15 лет.
Фото предоставлено пресс-службой Центра спортивной подготовки Псковской области.

Бежаницкая красавица удивила всех сначала на областном первенстве по мини-футболу, вместе со своей командой не оставив соперницам ни единого шанса. Затем ситуация повторилась уже на окружном чемпионате по мини-футболу. И вот на российском финале скромная бежаницкая команда остается вне призовой тройки, но Стамбулова все равно признается лучшим игроком женской турнирной сетки. Награду ей вручил президент ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев. К школьнице приковано внимание всех скаутов футбольных, мини-футбольных, пляжно-футбольных команд сборной России. Даша не скрывает своей мечты — стать профессиональной футболисткой и попасть в сборную России по футболу. Все впереди, тем более, что есть пример — печорская девчонка Елена Ивушкина, лидер сборной России по пляжному футболу, ставшая двукратной обладательницей Кубка Европы этим летом.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

До семнадцати и младше
Анна Веселова, 17 лет.
Фото предоставлено пресс-службой Центра спортивной подготовки Псковской области.

Великолукская девчонка, по сути, осталась сиротой в детстве и спорт заменил ей в жизни очень много. Под руководством (а подчас и опекой) тренера Ольги Чернобровкиной Веселова стала демонстрировать самый бурный рост среди псковских пулевиков. В результате — призы первенств России и попадание во взрослую сборную страны для участия в Кубке мира по стрельбе. Первый международный старт для Веселовой стал многообещающим— четвертое командное место в одном из упражнений. «Лишь бы патронов хватало на тренировках», — не устает повторять Чернобровкина. К патронам Центр спортивной подготовки приобрел почти за полмиллиона рублей для Веселовой новый пистолет, и следующий старт Анна не будет ждать очереди, чтобы воспользоваться общим инвентарем, а будет привыкать к своему.

ХОККЕЙ

До семнадцати и младше
Анастасия Тельнова, 11 лет.
Фото предоставлено пресс-службой Центра спортивной подготовки Псковской области.

Ее отец уже довел до сборной страны старшую дочь — Екатерину Тельнову, хотя потом семья сама же и передумала: решили, что профессиональный хоккей девушке не нужен, достаточно будет любительского. И теперь Катя, как абитуриентка и медалистка, выбирает между лучшими вузами с классическим образованием и спортивными кафедрами. А вот Настю, кажется, готовят все-таки к большим Олимпийским перспективам. Она уже в обойме девчачьего хоккея съездила вместе с неофициальной сборной страны на форум США, где российская команда стала победителем неофициального чемпионата мира. Сегодня Настя совершенствуется не только под присмотром опытного Сергея Маркелова в Пскове, но и на сборах по всему миру.  

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА, ПРЫЖКИ В ВЫСОТУ

До семнадцати и младше
Наталья Спиридонова, 16 лет.
Фото предоставлено пресс-службой Центра спортивной подготовки Псковской области.

В эти выходные в шведском Буросе завершилось первенство Европы по легкой атлетике до 20 лет. Воспитанница Екатерины Алексеевой стала в невероятном финале прыжков в высоту — третьей. Еще раз: в 16 лет третья на континентальном первенстве до 20 лет. Выше оказались украинка Ярослава Магучих и россиянка Аделина Салихова. Спиридонова, имеющая личный рекорд 1.90 м не смогла повторить его в Швеции, остановившись на 1.87м. Уверены, это только начало. Учитывая, что все три спортсменки примерно одного возраста (украинка на год старше россиянок) — это соперничество может пройти сквозь года и дотянуться до подиумов Олимпийских игр.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

До семнадцати и младше
Валерия Зайцева, 13 лет.
Фото предоставлено пресс-службой Центра спортивной подготовки Псковской области.

Псковичка Валерия Зайцева проводит все свободное время на льду Ледового дворца Пскова или в разъездах по соревнованиям и тренировочным лагерям звезд фигурного катания. Она первая выполнила норму кандидата в мастера спорта по фигурке в Псковской области и первая исполнила (причем на родном льду) тройной лутц. Воспитывает Зайцеву тренер Вероника Зарипова. Девчонка растет на глазах, но, учитывая сложность мира фигурного катания, много зависит не только от нее, родителей, тренеров, но и случая. Мы уверены, если случай пробиться в топ отчественного ФК у Зайцевой появится, она обязательно ухватится за него — характер, трудолюбие и соответствующие антропометрические данные у нее есть. 

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