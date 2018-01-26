Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        

Общество

Год снетка

Знаменитая рыбка вернулась в Чудское озеро в масштабах промышленного лова, но за 11 лет псковичи утратили навык вылова и снасти

Текст:
Николай Бесклевный
26 января 2018 года, 10:16
Фото: Герман Морозов
0

Ученые псковского отделения Научно-исследовательского института озерного и речного хозяйства утверждают: снеток возродился. И его много, особенно в Чудском озере. Но почему его нет в сетях рыболовов и на прилавках магазинов? И долго ли продлится «эра снетка»? Разобраться «Псковской правде» помог старший научный сотрудник института, кандидат биологических наук Сергей Северин.

— Откуда взялся снеток? Его не было, не было, и вдруг — появился. Да еще, глядя на цифры, которые преподносит наука, снетка очень даже много. Что произошло в природе?

«Виноваты» в этом благоприятные условия нереста позапрошлого, 2016 года — это в первую очередь. В результате успешного размножения снетка появилось очень мощное его поколение. Весенние условия 2016 года — вовремя произошло распаление льда, вовремя подошла температура, то есть прогревание воды случилось своевременно, много других совпадений. Мы ежегодно отслеживаем численность рыбных запасов, снетка в том числе. Если обычно часовое траление (лов снетка в научных целях. — Прим. авт.) давало 165 — 520 экземпляров, то в 2016 году максимальный улов достигал 71 000 экземпляров!

Сергей Северин, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института озерного и речного хозяйства

— Что это такое и как выглядит «часовое траление»?

— Снетковый трал — это специализированное орудие лова, применяемое только в научных целях. Проводим такое траление всегда в сентябре, притом из года в год в одно и то же время. Трал идет ровно 1 час. Средний улов 2016 года составлял 66 800 экземпляров снетка на одно траление. Это огромное количество. И, по расчетам наших ученых и эстонских, мы совместно уже в 2017 году могли бы поймать не менее 2,5 тысячи тонн снетка. Но не поймали. Почему? А потому что оказались не готовы ни рыболовы, ни перерабатывающие предприятия. И это оказалось неожиданным, как для нас в России, так и в Эстонии.

— Снеток вернулся, вы нас порадовали этим известием. А вот увидим ли мы его в этом году на прилавках магазинов?

— Сложно это утверждать. Квоты на снетка в 2018 году установлены в 1 тысячу тонн. Теоретически можно поймать и более — 1,5 тысячи тонн, но на российско-эстонской межправительственной комиссии было принято решение, что пока достаточно будет и по 500 тонн для каждой из сторон. Предусматривается бережливое отношение к пока еще неустойчивому восстановлению снетка. А еще необходимо исходить из технических возможностей рыболовных хозяйств. По 500 тонн снетка — это очень много. Последний год, когда был серьезный снетковый промысел, — это 2006 год, тогда выловили 524 тонны совместно с Эстонией. С 2007 года последовал десятилетний провал. Этого времени хватило, чтобы были утрачены специализированные промысловые орудия лова — ризцы, как потеряны и навыки постановки и обращения с ними. По переработке — у нас всегда котировался снеток варено-сушеный. Помните? Это была фишка Псковской области — снеток в коробках! И это все надо восстанавливать — и оборудование, и технологии. Как объясняют руководители промысловых предприятий, сейчас проще им его делать вяленым. Но это совсем другой вкус, снеток быстро высыхающий, жесткий получается. За варено-сушеного снетка я бы, как потребитель, отдал не то что любые деньги, но готов заплатить деньги хорошие, а вот за вяленого — нет. И промысловики серьезно задумались — поймать-то они снетка поймают, а вот что с ним дальше делать? Какова будет стоимость? Будет ли спрос на такого снетка?

Снетковые снасти ризцы требуют особых навыков
Фото Елены Алексеевой
— Вы все время упоминаете только Чудское озеро. А в Псковском озере та же картина?

— К сожалению, нет. В Псковском озере тоже есть снеток, но по сравнению с Чудским озером — капля в море. В сотни раз меньше. Запас составляет не более 30 тонн, и заниматься здесь снетковым промыслом экономически будет нецелесообразно. Оставим это для хищников. Кстати, все утверждали, и, казалось бы, это правильно, что надо оставить снетка в Чудском озере, как кормовую базу для судака и окуня. Ан нет. А они не кушают.

— Как, неужели судак отказывается от такого деликатеса?

— Нет, не совсем. По наблюдениям прошлого года, он ел снетка активно весной и в первую половину лета. А начиная с августа — перестал, перешел на свои излюбленные объекты — ерша и мелкого окунька. Это тоже многочисленные стайные виды рыб. И у окуня такие же предпочтения. А за снетком хищники гоняться, видимо, отвыкли. И что интересно, когда встречался в питании снеток, то он всегда был старшевозрастной, то есть мелочь ни окунь, ни судак не ели, а поедали 9-12-сантиметровых. Судачок 18 см длиной заглатывает снетка в 14,5 см. Так же и окунь, сам всего 12 см, а заглатывает 10 см снетка. Мелкого ерша, которого сейчас очень много, особенно в Чудском озере, и судак, и окунь поедают с удовольствием и в больших количествах.

— Надолго ли вернулся снеток?

— Это науке неизвестно. Мы всегда ловили его неровно. Например, был год с огромным уловом снетка в 9 100 тонн, и тут же, через год-два, ловили всего по 200-300 тонн. Вот такие резкие провалы — и есть цикличность в природе. Одно можно утверждать смело: и в 2017 году снеток дал нормальное поколение. А это значит, что в предстоящие 2-3 года снетка в наших озерах будет много. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
24 января 12:16

Какие подарки дарили святые?

Подарок для нас — это некий «вещественный» символ нашей симпатии или внимания

Общество
24 января 11:31

Давай разъедемся

Мой опыт жизни с двумя мамами

Общество
25 января 12:16

Под откос 13 поездов

Собственный эшелон с танками машинист-невельчанин довел до станции, будучи обожженным кипятком, раненым и полуослепшим
  • В посёлке Локня торжественно открыли новый МФЦ
  • Выставка «Свадьба EXPO» состоится в Пскове 24 и 25 марта
  • Партийный проект «Локомотивы роста» в СЗФО будет курировать Александр Козловский
  • Екатерина Гордон снялась с президентских выборов
  • Специалисты измерили толщину льда на водоемах Псковской области
  • Владимир Путин назвал «Первозданную Россию» уникальным событием
  • Андрей Агапов расскажет о проблемах отопительного сезона и обращении ТКО
  • Фотовидеофиксацию в Псковской области планируют развивать
  • Игрушку и сладости украли на заправке в центре Пскова
  • Учёные признали, что ожирение может быть заразно
  • Михаил Ведерников выйдет на прямую связь с жителями Псковской области из редакции «Псковской правды»
  • Найден вирус, который крадёт деньги в бухгалтерской программе
  • Мужчину «под кайфом» задержали на Запсковье
  • В России с 1 марта появятся четыре новых ГОСТа
  • Не горящие фонари заменили в Финском парке
  • Днём в Пскове завоют сирены

    • 25 января

  • В России введут уголовное наказание за фиктивный техосмотр
  • Хулиганы свинтили новогодние украшения на улице Пушкина
  • Михаил Ведерников возглавил Попечительский совет ПсковГУ‍
  • Заместителем председателя областного Собрания избран Юрий Сорокин
  • Депутаты выступили за переход к новой системе договорных отношений между потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями
  • За фото на выборах псковичам подарят планшет и портативную зарядку
  • Борьбу с уличной рекламой наркотиков начали в Пскове
  • Наивный великолучанин повёлся на SMS-обманку и остался без денег
  • Себежские гаишники подарили водителям белоснежных ангелов
  • Фильм «Карп отмороженный» бесплатно покажут в псковском кинотеатре
  • У пропавшего стружанина есть большая татуировка на спине (ФОТО)
  • Из-за осадков псковским водителям рекомендуют усилить бдительность
  • За неделю псковские спасатели выезжали на ДТП 13 раз
  • Александр Котов: Студенчество - прекрасное время

    • Новости

    Культура / Театр
    Светлана Синцова 26 января 16:29

    Вперемешку с артистами

    Авангарда, «как в прошлом году», на Пушкинском театральном не будет, но зрителя ждут сюрпризы

    Общество
    25 января 10:43

    Универсальная ценность

    Какие обязательства примет Псков, попав в «лучший в мире путеводитель» — Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

    Общество / Мода
    24 января 13:01

    Самая счастливая мама

    Сегодня мы ищем стильный и динамичный образ для псковички Ольги Дорошенко