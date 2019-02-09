По Сахаре на велосипеде

Важное условие: без шорт и маечек, в закрытой до горла одежде. В пути местные школьники чуть не скрутили клаксон с велосипеда, а у попутчика вытащили банан из рюкзака. Видели ресторанных зазывал в жилетах полиции, побывали в средневековом замке местных князьков и в настоящем оазисе, купили вино из-под полы и узнали, зачем в Марокко оставляют торчащую арматуру в новых домах. Велосипедный клуб из Питера пригласил в путешествие по Марокко – на самый северо-западный край Африканского континента. В Африке я был только в Александрии во время службы, но желание познакомиться осталось.

День первый. Марракеш

Половина суток в самолете или недалеко от него: Санкт-Петербург, Москва, Рим, Касабланка. Небольшой груз с собой в салон, остальное все в чехле с велосипедом. Педали сняты, колеса и руль привязаны. Вес не должен превышать 23 кг, немного боязно за габариты. Но здесь все в порядке. Общее время полета порядка восьми часов. Потом автобус, солнце сопровождает до города Марракеш, что на западной стороне Атласских гор, где могут ждать тучи с океана и дожди. Глиняная страна, основной цвет кирпичный, дома сплошь из глины, двух- и трехэтажные, с мастерскими или магазинчиками на первом этаже. Приехали в темноте, сегодня ночуем в гостевом доме, хозяин Магомет приготовил ужин: вермишель с корицей, тажин - мясо переложено овощами, черносливом, яйцами – мягкое и вкусное. Утром будет кус-кус – пшенная каша с мясом, простокваша в пиалах, лепешки. Комнату делю с Олегом из Москвы, для него это второй поход на велосипеде, беспокоится после увиденных гор за подготовку. Еще с нами Анжела из Рима, семейная пара из Крыма, пятеро из Питера.

День второй. Оурика

Двор с бассейном, вчера Анжела хотела поплавать, но потрогала воду и отказалась, и я тоже, с иронией в голосе: «Африка». Сбор велосипедов. Вот тут-то чуть не поседел, огромная «восьмерка» на заднем колесе, выломана спица. Видел, как грузят и разгружают: вверх забрасывают, а вниз скидывают. И ничего не поделаешь. Восьмерку исправили, но спицы не нашли. Ладно, прорвемся. Из города выехали на автобусе и вперед в гору, подъем не крутой, но на всем протяжении. Сегодня радиалка на 60 км. Едем вдоль реки, сейчас в Марокко зима, утром плюс 5. Нашли мастерскую, и молодой человек быстро нашел и заменил спицу за 20 дирхем - наши 120 рублей. На перекус апельсины, очень вкусные, кожуру кидаем под ноги, урн нет, и мусор толстым слоем лежит у обочины. Слева за рекой кафе-рестораны сплошной цепочкой, К ним мостики и много зазывал, есть в жилетках с надписью «Полиция», с рукотворными «жезлами», используют любые ухищрения лишь бы остановить, только что за руку не хватают. У нас обед, переходим мостик, садимся. Приносят салат из помидор, перца, лука и с дольками апельсинов, таджины - один на трех человек. Они стояли на подставках с углями, и мясо немного пристало к блюду, морковь, кабачки, картофель, все очень вкусно, но не солено. Лепешки, сахар, чай. Теперь к водопаду, по дороге уже парочку видели. Тоненькие струйки по камням. Этот, немного больше, к нему ведет тропа с лавками, прилипчивыми продавцами бус и друзами горного хрусталя, крашеными во все цвета. Сопровождает местный проводник-прилипала, гид Николай пытается отказаться, отогнать, не получатся. Идет с нами к водопаду, возвращаясь, отрываемся по другой тропе. Назад блаженство, под горку. Скорость не развить, люди на дороге. Перед городом грузимся в машину. Оказалось, что новые дома строят из цементных блоков и красят в цвет глины, наверху торчит арматура. Это, чтобы не платить налоги, якобы незавершенное строительство. Удивляет множество заборов, вот они точно из глины с отверстиями для лесов. Ужин, разговоры за жизнь, Слушаем внимательно гида Илью. Страна развивается, трудности с техническими кадрами, мужчин грамотных – 75%, женщин – 50%, мужчин обеспеченных работой – 70%, женщин 10%.

День третий. Уарзазат

Выезжаем из города Марракеш на сотню километров. До перевала высокого Атласа и грунтовой дороги. Илью, хлебом не корми, лишь бы для группы трудности создать. Горы разноцветные: желтые, красные, зеленые, коричневые, белые - в снегу на перевале под колесами. Много техники, расширяют, устраивают обочины, щебеночный заводик. Серпантин со щебенкой, опасно, как бы не вылететь в ущелье на повороте. Еле разъехался с машиной, прижался к скале. Они едут не намного быстрее нас, так что они нам не мешают, а вот мы? Не спрашивал. Этот трек Илья называет «качелями» вверх-вниз, всегда кажется, что вверх поднимаешься чаще и круче чем вниз. За 30 км спустились на 800 метров, ланч, после него еще 40 км на 400 метров вниз. На обочины стараемся не выезжать. Первый прокол у Анжелы, ее велосипед с колесами на 29 дюймов, горный, легче моего шоссейного, она молодец, едет второй, обогнать удается только на спусках. Наташа и Александр держатся вместе, у Наташи переднее колесо с электроприводом, когда в горку силы на пределе, она его подключает и аккуратно обгоняет нас, Александр не отстает на собственной тяге. Не завидуем, для меня - не спортивно. Наш тур по раскладке велоклуба третьей категории по сложности. Ланч сегодня в сосновом леске, там-то и случился прокол, и пока Николай накрывает стол, все набросились на колесо. Оно без камеры и поэтому заполнили пеной, время покажет, насколько удачным оказалось решение. Кругом ни одного домишки, но как из-под земли выросли два пацана, стоят в пяти метрах от нас и смотрят. Гуревич отнес конфет, не уезжают, стоят. Пообедали, остался салат, багеты и прочее. Наполнили миску и отнесли ребятам, те сразу стали есть, поблагодарили. Едой не избалованы. Мы едем по территории бывшей французской колонии, и местные жители здороваются: «Бонжюр», и мы с ними так же. Редко кто не отвечает. Илья с Николаем купили местные шерстяные халаты – «желябы» и прикидываются своими. Остановились в местечке Аит Бен Хадоу, древнее пересечение караванных путей и центр торговли, глинобитные дома, узкие улочки. Высокая «столовая» гора, на ней башня, видимо сторожевая. Цепочка экскурсантов вверх. Осмотрели развалины, фотографировали окрестности и друг друга. На закате очень красиво, загадочно, кажется, что из узкого проулка может выехать на ослике местный Ходжа Насреддин. Спускались другим путем, лесенки, темные, извилистые проходы. В арке старичок, что-то говорит, загораживая выход, наверно, требует деньги, хорошо, что не понимаем язык. Перешли речушку по мешкам и машиной добрались до отеля. Город Уарзазат новый, красивый, сверкает огнями. Душ. Ужинали в ресторане при отеле. Семьдесят километров делают свое дело, легли и уснули, сны не снятся.

День четвертый. Загора

Какой день по неделе, не вспомнить. Время остановилось, телевизор не смотрим. Завтрак обычный, гостиничный. Омлет, сок огуречный, мясо, все нереально даже попробовать. Тучи нависли. Дождик, ладно, есть накидка, а вот сильный ветер и в лицо очень не нравится. Сегодня моя очередь ехать замыкающим, общаемся с Наташей, она переводчик нескольких языков, по свету наездилась вдоволь, воспоминания были бы интересны в тихом, теплом месте, но погода не располагает. На мне рубашка, велосипедная майка и курточка из плащевки, сверху накидка, очень не жарко – Африка. Лена посмотрел в навигаторе – ветер 11 м/с. Жизнь продолжается, ребятишки идут в школу, маленькие, на вид не больше пяти лет. Школьные заборы разукрашены во все цвета, на здании красный флаг с пятиконечной звездой посредине, не хватает серпа и молота. Школьные автобусы дежурят рядом. В Марокко на одного усопшего четверо рожденных. Перекус был возле кладбища, не сказали бы, не понял. Ровная площадка с обломками камней, поставленных вертикально, сантиметров по 30-40. Дети везде, большие и маленькие, хоть пруд пруди, играют на дорогах, бегут за нами, что-то выпрашивают. Конфеты берут с удовольствием, а вот фотографироваться не любят, девочки отказываются, а взрослые могут попросить деньги. Сегодня произошло «разбойное нападение», остановился фотографировать, как налетели три пацаненка и стали отрывать клаксон с руля – мишку, дареного дочкой. Пришлось надавить ладошкой, после этого стали гладить. У Олега, который тоже остановился, запрыгнули на багажник и вытащили из рюкзачка банан. Посмеялись. На обед Николай отварил макароны, так хорошо под навесом без дождя. Он еще специалист по салатам. Авокадо не понравился, картошка вкуснее, но спорить не приходится, стрескают без меня. Что не съели, положили аккуратно у куста. опять появились мальчишки невесть откуда и закончили наш обед. Оазис на реке Дра. Есть все: Средние века, ослики с грузами, арбы, глубокие колодцы с непонятными ведрами, заборы, пальмы, опунции с плодами и страшными шипами. Ощущаем, как под ногами трещат финики, словно тараканы. Я оазис представлял другим. Источник и вокруг него красивая жизнь, а здесь пыльно, грязно, развалины домов. Посещали музей, касба – такой средневековый глиняно-каменный родовой замок местных князьков. Хозяин, он же экскурсовод, поведал, что ранее здесь жили 200 человек, в настоящее время все разъехались на заработки, остались 10 человек, которые занимаются ремонтом. Снаружи, со стороны арыка касба поднимается на пять этажей, громада. Ночлег в гостевом доме. Гид показывает свои видео из Заполярья, где путешествовал по следам нашего земляка Глеба Травина. Захватывает, очень хочется попасть туда.

День пятый. Уарзазат

Завтрак – плотный, впереди Сахара. Для меня это такое же загадочное слово, как «Кара Кум». Оазис продолжается после куска каменной пустыни. Гид потерял трек в навигаторе и ведет интуитивно. Сплошные заборы, сухие канавы, упавшие пальмы и участки, похожие на контейнеры – небольшие прямоугольные площадки с загнутыми бортиками, чтобы вода задерживалась, их рыхлят мотыгами, на них выращивают траву. Многие не обработаны. Под пальмами с финиками жалко ехать, опавшие плоды трещат под колесами. Страна скотоводческая и первый посев в декабре, трава на сено. Еще, глядя в иллюминатор, удивлялся, что за теплицы могут быть в Африке. Оказалось, это скирды сена, покрытые пленкой. При домах, поглядев через забор, видел посадки бобовых, лук, голенастую капусту и разную зеленушку. К началу февраля траву уберут и посадят арбузы, будет и третий посев в апреле. Затем лето и температура до 50 градусов. Нам это не грозит, а сегодня тепло, градусов 20, блаженствуем. На перекус финики из коробки. Все растет и зеленеет там, где есть вода, сокровище страны. Обнаружили насосы и колодцы, очень глубокие, качают воду, по некоторым арыкам журчит вода, другие перекрыты задвижками. На площади увидели женщин, укутаны красивыми черными одеждами, одни глаза поблескивают. Прокол у Олега, покрышки антипрокольные, так иголки норовят воткнуться сбоку. Ланч возле поселения, никто не появился. Далее каменная пустыня, переход через реку вброд, это когда одни камни и ни капли воды. За горой Сахара, огромная дюна Тинфу на каменной пустыне и цепь дюн поменьше, надуло ветром в разрыв между гор. Сняли обувь и вверх, поваляться на теплом мелком песочке, ветер не прекращается, насыпает его по карманам. Рядом стоянка с верблюдами, берберы катают желающих. Солнце устало, к закату, песок быстро остывает, выбираемся на дорогу и в отель.

День шестой. Тингур

Ущелья, познавательная часть маршрута, с гостеприимными хозяевами кафе и ресторанов. Опять «вперед и вверх», горы не наши, не помогают. Красивое ущелье, настолько, насколько могут быть красивы горы. Когда сжимают ущелье, ощущение малости и скорее хочется выехать, вдоль дороги поток воды еще не бурный. Туристы, металлические ящики со всяким скарбом на продажу, и суетливые продавцы. Серпантин вверх самый крутой за все время путешествия. Пару раз сошел с велосипеда, прошел большой уклон и опять не него, деньги платил за удовольствие трудностей, и надо преодолевать, никто не гнал. Наверх, постояли, удивляясь, что преодолели такую горку. Нравится рассматривать кишлаки, самое красивое здание – мечеть с минаретом, наверху динамик, из которого звучит молитва на все окрестности. Следующее здание по величине – касба, ее состояние можно назвать плачевным. Школа с крашеным забором, дома, как ласточкины гнезда прилепились, к склону, и крыша одного может быть «гульбищем» для другого. Обед в ресторане, традиционный таджин с мясом, макаем булку в подливу, объедение. Вот на этих калориях и едем. Есть еще дозаправки, гид устраивает перекус финиками, или изюмом с орехами, или другой вкусняшкой. Поднялись, отсняли пейзажи и себя, вниз, ветер свистит, скорость до 70 км в час, «тормоза придумали трусы». У предыдущей группы девушка поскользнулась на льду во время спуска, сломала ногу. Звонила гиду, все в порядке, но не попала в тур на коньках по Финляндии. Других достопримечательностей нет, эмоций много, слов описать горы мало. «Лучше гор могут быть только реки», а в настоящий момент скромные ручейки. До ночлега 160 км на автобусе, дремлем. Отель с номерами по пять кроватей, служащие не могут включить кондиционер, холодно, два одеяла согревают. Ужин без таджинов, приелись.

День седьмой. Скоруа

Надеемся на солнце. Напрасно. Утром плюс пять, легкий дождик, проехали через город и древнюю его часть – Медину, стены только что не цепляем рулем, двоим не разъехаться. Подъем в гору без спусков, плюс 2. Ветер разгоняет тучи, потеплело, плюс 6, радует. Правда по обочинам снег. В большом кишлаке достопримечательность – источник, он же пруд с рыбами, стены здания расписаны пальмами, касбами. Какой-то местный не хотел пускать требовал деньги, обошли. Лестницу вниз ремонтировал мужчина, так он руку подал, помогал пройти. Рыбы большие, можно заказать на обед, но еще не заслужили. В этой местности на женщинах белые накидки. Огороды все обработаны. Пашут на осликах, видел две упряжки с лошадками и даже трактор. Поля стали больше, есть. где развернуться. Там где нет глиняных заборов, ограждение из опунции, а это страшнее. Колючки обламываются в теле, чтобы достать плод, нужны прочные перчатки. Сегодня поднимемся на 1600 метров. Обед в кафе на перевале, замечательная комната с газовой горелкой. Обед: салат по-маррокански с рисом, таджины, мандарины - от них не оторваться, едим на будущее. Чай пили в каком-то городке, гид купил бутылку вина с большими предосторожностями. Изготовлено в Марокко, но в продаже не видели. Купили, как раньше говорили, из-под полы. Выпили по приезду к гостевому дому. Все хорошее рано или поздно заканчивается. Завтра последний день путешествия, жаль, только раскатались. Замечательный приют, дом-усадьба с бассейном, садом, шикарной обстановкой внутри: камин, диваны, подушки для отдохновения. Прекрасный ужин, хозяева закупили на рынке свежие продукты и закатили пир: салат «Цезарь», ягненок, суп с чечевицей.

День восьмой. Марракеш

Крещение. Шесть утра. Крадусь к выходу, чтобы никого не будить. Засов скрипит. Темно. Пробираюсь к бассейну. На земле блестит ледок, но мы пскопские – мы прорвемся. Большая Медведица поперек неба и ковшиком к земле, изливается звездами. Опускаюсь по ступенькам, вода освежает. Одеваюсь, ноги замерзли на плитке. Еще никто не выходил, а хозяйка уже на кухне. Забираюсь в постель погреться, хорошо, душа парит. Ветер разметал облака, солнце греет по полной мере. Вверх по асфальту, фотографируемся на снегу. Пейзажи напоминают Альпы, на спуске стада гуляют вдоль дороги. Едем осторожно, полотно дороги пересекают полосы со щебенкой. Ремонт дороги, все в глине, и мы, и велосипед. Прилипчивая, как и торговцы. Обед на террасе над восхитительной зеленой долиной реки. Местные хозяйки привезли белье на осликах, стирают, выбивают палкой, наверно, коврики. Их много развешано у дороги, на продажу. Отсюда 9 км до Марракеша, едем к Магомету. Прощаемся, приглашаю Магомета к себе, а он взаимно. Гора с горой, а вдруг. Отель о четырех звездах. Обедаем. Собираем велосипеды. Анжела напугала тем, что в авиакампании «Алиталия» свои требования к перевозке велосипедов и при превышении габаритов могут назначить доплату. Снимаю и второе колесо, увязываю, чехол обвязываю скотчем, авось пронесет. Николай везет нас на рынок в Медину. Очень большая площадь заполнена, продают, покупают, предлагают. Держимся все вместе. Приобретаем сувениры, внуку курточку, магнитики, все по мелочам. В основном «продаем глаза», когда еще увидим такое. Выходим к мечети, ей почти тысяча лет, высота минарета 69 метров, светится. Николая, буквально затаскивают под навес шашлычной, продавцы аплодируют, поют. Отхожу на площадь, пока готовят, накрывают стол. Выступления певцов и танцоров, состязания боксеров – вызывают желающих, их много, очередь. Погуляли по улочкам «тысячи и одной» лавочки и по домам, в отель.

День девятый. Финальный