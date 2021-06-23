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Культура

Пять с плюсом

В Псков с гастролями приехал Астраханский драматический театр

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Светлана Синцова
23 июня 2021 года, 18:25
Фото: drampush.ru
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С 24 по 27 июня Астраханский драматический театр представит на псковской сцене пять своих спектаклей. А это значит, что у псковского зрителя есть, как минимум пять причин, чтобы не пропустить «Большие гастроли» астраханцев. Подробности о гастрольной афише «Псковской правде» рассказала заведующая литературной частью Астраханского театра Анна Абдрахманова.

Причина № 1. Услышать «послание миру» легендарного драматурга («Татуированная роза»)


Пять с плюсом

Фото drampush.ru

«Татуированная роза» по пьесе Теннесси Уильямса - это визитная карточка художественного руководителя астраханского театра Александра Огарева, рассказала Анна Абдрахманова.

- Спектакль получился необычный, интересный. Там занято много артистов, точнее, артисток. Эта казалось бы простая житейская история, но глубокая, пронзительная и трогательная, переданная современным театральным языком, - пояснила она.

Спектакль привлекает стильным оформлением сцены. Атмосфера середины XX века перекликается с сегодняшним днем. Автор пьесы Теннесси Уильямс писал, что пьеса «Татуированная роза» — это его «драматическое любовное послание миру». И спектакль — это попытка передать это послание зрителю.

Причина № 2. Заглянуть в ирреальный мир («Отель двух миров»)


Пять с плюсом

Фото drampush.ru

«Отель двух миров» - это спектакль по пьесе французского драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта, чьи пьесы были переведены и поставлены в более чем 30 странах мира.

- Драматург даже попал в книгу рекордов Гиннеса по количеству постановок. Однако в нашем театре, к сожалению, его не ставили, хотя мечтали об этом много лет. Спектакль был создан выпускницами ГИТИСа, режиссером Викторией Коротковой и художником Натали Кейт Пангелинан. У них хороший творческий тандем. Они сделали интересную историю. Пьеса мистическая: действие происходит в ирреальном мире, между небытием и реальностью. В нашем городе спектакли этой тематики всегда долго живут в театре и имеют зрительский интерес. Всегда интересно заглянуть в потусторонние меры.

Анна Абдрахманова особо отметила игру актеров:

- Нас самих удивляют наши артисты, насколько они естественные. Такое ощущение, что они не играют, а органично живут в этом материале. «Отель двух миров» очень хорошо смотрят в нашем городе. Надеемся, псковский зритель тоже примет этот спектакль.

Причина № 3. Сходить в театр с детьми ( «Волшебное кольцо»)


Пять с плюсом

Фото drampush.ru

Спектакль «Волшебное кольцо» - это сказка для семейного просмотра. Выпускницы ГИТИСа — режиссер Ленара Гадельшина и художник-постановщик Зилия Канчурина — создали этот спектакль вместе с артистами: на ходу придумывали внутри народного сказа какие-то ходы, ситуации, близкие сегодняшнему дню.

- Эту постановку мы возили на Международный Большой Детский фестиваль, где она получила неплохие отзывы. Но нельзя сказать, что в спектакле мы разговариваем с детьми на детском языке. Артисты рассказывают сказку, но при этом не заигрывают с детьми. Есть в спектакле и шутки, которые будет понятны только взрослым. Но в итоге интересно и большим, и маленьким, - отметила завлит театра.

Нескольких слов заслуживают и костюмы. Все они выполнены из одной ткани и вручную расписаны художником.

Причина № 4. От души посмеяться. («Огонь страстей желанных»)


Пять с плюсом

Фото drampush.ru

Комедия «Огонь страстей желанных» - это спектакль по двум «одноактовкам» Чехова: «Медведь» и «Предложение».

- Спектакль уже много лет живет в репертуаре театра. С этим спектаклем мы побывали во Франции, Израиле, в Туркмении. Он очень мобильный, вызывает зрительский интерес. Простой, смешной, но основан на классической драматургии.

Причина № 5. Увидеть спектакль, на который в Астрахани трудно достать билет («Вдох-Выдох»)


Пять с плюсом

Фото drampush.ru

Закроет гастроли спектакль «Вдох-выдох» по пьесе современного шведского драматурга Юнаса Хемири. Это тоже постановка худрука Александра Огарева.

- Все началось с идеи провести читку пьесы на нашей малой сцене. К читке приготовили эскиз спектакля. Посмотрев эскиз, мы поняли, что его надо повторить на зрителя. А повторив пару раз, увидели большой зрительский интерес и оформили его как спектакль. Он живет уже весь сезон в репертуаре и постоянно собирает аншлаги. Все время на него нет билетов, - добавила завлит театра.

Анна Абдрахманова также рассказала, что малая сцена астраханского театра — это театральный подвал:

- Долгое время он пустовал. Потом появилась идея освоить это пространство и делать там читки. А сейчас мы играм там спектакли. Обычно зрители сидят с двух сторон, а действие происходит в центре. Вместимость нашей малой сцены - 50 человек. Поэтому нам еще предстоит адаптировать постановку для псковского театра.

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