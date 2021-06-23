Пять с плюсом

С 24 по 27 июня Астраханский драматический театр представит на псковской сцене пять своих спектаклей. А это значит, что у псковского зрителя есть, как минимум пять причин, чтобы не пропустить «Большие гастроли» астраханцев. Подробности о гастрольной афише «Псковской правде» рассказала заведующая литературной частью Астраханского театра Анна Абдрахманова. Причина № 1. Услышать «послание миру» легендарного драматурга («Татуированная роза»)



«Татуированная роза» по пьесе Теннесси Уильямса - это визитная карточка художественного руководителя астраханского театра Александра Огарева, рассказала Анна Абдрахманова. - Спектакль получился необычный, интересный. Там занято много артистов, точнее, артисток. Эта казалось бы простая житейская история, но глубокая, пронзительная и трогательная, переданная современным театральным языком, - пояснила она. Спектакль привлекает стильным оформлением сцены. Атмосфера середины XX века перекликается с сегодняшним днем. Автор пьесы Теннесси Уильямс писал, что пьеса «Татуированная роза» — это его «драматическое любовное послание миру». И спектакль — это попытка передать это послание зрителю. Причина № 2. Заглянуть в ирреальный мир («Отель двух миров»)



«Отель двух миров» - это спектакль по пьесе французского драматурга Эрика-Эммануэля Шмитта, чьи пьесы были переведены и поставлены в более чем 30 странах мира. - Драматург даже попал в книгу рекордов Гиннеса по количеству постановок. Однако в нашем театре, к сожалению, его не ставили, хотя мечтали об этом много лет. Спектакль был создан выпускницами ГИТИСа, режиссером Викторией Коротковой и художником Натали Кейт Пангелинан. У них хороший творческий тандем. Они сделали интересную историю. Пьеса мистическая: действие происходит в ирреальном мире, между небытием и реальностью. В нашем городе спектакли этой тематики всегда долго живут в театре и имеют зрительский интерес. Всегда интересно заглянуть в потусторонние меры. Анна Абдрахманова особо отметила игру актеров: - Нас самих удивляют наши артисты, насколько они естественные. Такое ощущение, что они не играют, а органично живут в этом материале. «Отель двух миров» очень хорошо смотрят в нашем городе. Надеемся, псковский зритель тоже примет этот спектакль. Причина № 3. Сходить в театр с детьми ( «Волшебное кольцо»)



Спектакль «Волшебное кольцо» - это сказка для семейного просмотра. Выпускницы ГИТИСа — режиссер Ленара Гадельшина и художник-постановщик Зилия Канчурина — создали этот спектакль вместе с артистами: на ходу придумывали внутри народного сказа какие-то ходы, ситуации, близкие сегодняшнему дню. - Эту постановку мы возили на Международный Большой Детский фестиваль, где она получила неплохие отзывы. Но нельзя сказать, что в спектакле мы разговариваем с детьми на детском языке. Артисты рассказывают сказку, но при этом не заигрывают с детьми. Есть в спектакле и шутки, которые будет понятны только взрослым. Но в итоге интересно и большим, и маленьким, - отметила завлит театра. Нескольких слов заслуживают и костюмы. Все они выполнены из одной ткани и вручную расписаны художником. Причина № 4. От души посмеяться. («Огонь страстей желанных»)



Комедия «Огонь страстей желанных» - это спектакль по двум «одноактовкам» Чехова: «Медведь» и «Предложение». - Спектакль уже много лет живет в репертуаре театра. С этим спектаклем мы побывали во Франции, Израиле, в Туркмении. Он очень мобильный, вызывает зрительский интерес. Простой, смешной, но основан на классической драматургии. Причина № 5. Увидеть спектакль, на который в Астрахани трудно достать билет («Вдох-Выдох»)

