Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичей приглашают на краеведческий забег к 445-летию обороны города от войск Стефана Батория

7 октября 2026 года, 10:00

18 октября в Пскове пройдёт спортивно-краеведческое событие «Любуемся Псковом: прекрасен, словно Париж!», посвящённое 445-летию героической обороны города от войск польского короля Стефана Батория. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковском городском молодежном центре. 

Псковичей приглашают на краеведческий забег к 445-летию обороны города от войск Стефана Батория

Фото: Псковский городской молодежный центр

Дистанция пройдёт вдоль крепостной стены Окольного города. Участникам предложат три формата на выбор. «Метеоры» бегут на скорость. Мужчины и женщины оцениваются отдельно. «Скороходы» передвигаются быстрым шагом или бегом с остановками, им разрешено использовать палки для скандинавской ходьбы. «Философы» идут по маршруту в прогулочном темпе под аудиоэкскурсию. 

Сбор у Покровской башни на Набережной реки Великой, старт в 12:00. Зарегистрироваться на месте можно с 11:30 до 11:55. Организаторы выдадут участникам номерные значки и питьевую воду, а победителей в категориях «Метеоры» и «Скороходы» ждут памятные подарки.

Участие бесплатное, но необходима предварительная онлайн-регистрация. Она открыта до 17 октября включительно. Подробности опубликованы на сайте проекта.

Мероприятие проводится на средства городского конкурса молодёжных проектов «Есть идея» при поддержке Псковского городского молодёжного центра и Комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе