Псковичей приглашают на краеведческий забег к 445-летию обороны города от войск Стефана Батория

18 октября в Пскове пройдёт спортивно-краеведческое событие «Любуемся Псковом: прекрасен, словно Париж!», посвящённое 445-летию героической обороны города от войск польского короля Стефана Батория. Об этом «Псковской правде» сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Дистанция пройдёт вдоль крепостной стены Окольного города. Участникам предложат три формата на выбор. «Метеоры» бегут на скорость. Мужчины и женщины оцениваются отдельно. «Скороходы» передвигаются быстрым шагом или бегом с остановками, им разрешено использовать палки для скандинавской ходьбы. «Философы» идут по маршруту в прогулочном темпе под аудиоэкскурсию.

Сбор у Покровской башни на Набережной реки Великой, старт в 12:00. Зарегистрироваться на месте можно с 11:30 до 11:55. Организаторы выдадут участникам номерные значки и питьевую воду, а победителей в категориях «Метеоры» и «Скороходы» ждут памятные подарки.

Участие бесплатное, но необходима предварительная онлайн-регистрация. Она открыта до 17 октября включительно. Подробности опубликованы на сайте проекта.

Мероприятие проводится на средства городского конкурса молодёжных проектов «Есть идея» при поддержке Псковского городского молодёжного центра и Комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.