Выпускница ПсковГУ вошла в число призёров всероссийского конкурса

Анна Петрова, окончившая в 2026 году Институт права, экономики и управления ПсковГУ, стала призёром XIII Российского конкурса выпускных квалификационных работ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе вуза.

Девушка удостоена диплома III степени в номинации «Управление образованием». Её исследование посвящено тому, как усовершенствовать систему дополнительного образования на уровне муниципалитета.

Организаторами конкурса выступают Государственный университет управления, Московский экономический институт и Российская муниципальная академия — мероприятие проводится в рамках муниципального форума. Выпускники ПсковГУ уже не в первый раз оказываются среди финалистов.

«Высокая оценка выпускных работ наших студентов на всероссийском уровне — признание того, что усилия ребят и преподавателей дают результаты. Для ПсковГУ это не только гордость за нашего выпускника, но и подтверждение качества образования, которое даёт университет, и серьёзный стимул для дальнейшего развития», — отметила научный руководитель, доцент кафедры управления Ольга Копытова.

В пресс-службе поздравили Анну Петрову и пожелали ей новых успехов.