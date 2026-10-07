«Архондарик» в Печорах решено проводить ежегодно

Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» в Печорах станет ежегодным. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказала заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева.

Ранее о намерении проводить событие каждый год писал губернатор Михаил Ведерников. По словам Ольги Тимофеевой, организаторы планируют постепенно наращивать объёмы — расширять как состав фермеров-участников, так и число приезжающих монастырей.

Замгубернатора подчеркнула, что «Архондарик» — это часть планомерной работы по развитию бренда Печор. При этом фестиваль монастырской кухни выступает не только региональным событием, но и одним из инструментов привлечения туристов, превращающим город в центр православной и духовной жизни. «Мы нацелены на то, чтобы в рамках нашей муниципальной программы данное мероприятие стало ежегодным. Будем с каждым годом масштабировать, чтобы показатели по туризму по этому округу только росли», — отметила она.

Отдельно Ольга Тимофеева призналась, что количество гостей «Архондарика» — порядка 20 тысяч человек — превзошло все ожидания: изначально рассчитывали примерно на 12 тысяч. Погода также порадовала, хотя накануне в регионе шли дожди и были определённые опасения.

Сейчас организаторы собирают обратную связь — от жителей Печор, которым пришлось столкнуться с некоторыми неудобствами, от участников и от зрителей. Предварительно, в 2027 году фестиваль пройдёт в конце сентября или начале октября.