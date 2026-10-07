В Дно стартовала XV «Студенческая Вахта Памяти»

В Дновском районе начала работу межрегиональная поисковая экспедиция студенческих отрядов «XV Студенческая Вахта Памяти: Северо-Западный фронт». Об этом «Псковской правде» сообщили в министерстве молодёжной политики Псковской области.

В экспедиции участвуют 60 молодых людей из 23 регионов страны. В их числе представители Иркутской и Волгоградской областей, Донецкой Народной Республики, Хабаровского и Краснодарского краёв, Москвы и Санкт-Петербурга, а также Республик Татарстан, Мордовия, Тыва, Удмуртия, Чувашия и ещё десятка субъектов России.

Поисковые работы пройдут в окрестностях деревни Колотушино Дновского района. В годы Великой Отечественной войны там располагался концентрационный лагерь, где в нечеловеческих условиях держали военнопленных и мирных советских граждан.

Торжественное открытие состоялось у братского захоронения в городском парке Дно. В министерстве отметили, что впереди у поисковиков две недели напряжённой работы. Это не просто раскопки, а миссия по сохранению памяти о павших защитниках Отечества и мирных жителях, погибших от рук нацистов. В ведомстве подчеркнули, что гордятся всеми, кто выбрал путь сохранения исторической правды.