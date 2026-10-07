Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Борис Елкин и Антон Мороз обсудили поддержку спорта в Псковской области

7 октября 2026 года, 10:17

Спикер Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин обсудил на встрече с избранным депутатом Госдумы России Антоном Морозом развитие спорта в регионе. О разговоре он рассказал в своем Телеграм-канале.

Борис Елкин и Антон Мороз обсудили поддержку спорта в Псковской области

Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина

Борис Елкин поздравил Антона Мороза с победой на выборах, отметив, что у них уже была совместная работа в местном самоуправлении. Спикер выразил уверенность, что сотрудничество останется таким же конструктивным и на федеральном уровне.

Антон Мороз в Госдуме вошёл в Комитет по физической культуре и спорту, поэтому центральной темой встречи стала поддержка спорта в Псковской области. Отдельно собеседники затронули развитие адаптивного спорта для ветеранов СВО.

Кроме того, речь шла о межпарламентском взаимодействии. Они обсуждали, как наладить обратную связь с федеральными коллегами по проблемным вопросам. 

Борис Елкин подчеркнул, что впереди предстоит много совместной работы.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе