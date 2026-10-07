Борис Елкин и Антон Мороз обсудили поддержку спорта в Псковской области

Спикер Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин обсудил на встрече с избранным депутатом Госдумы России Антоном Морозом развитие спорта в регионе. О разговоре он рассказал в своем Телеграм-канале.

Борис Елкин поздравил Антона Мороза с победой на выборах, отметив, что у них уже была совместная работа в местном самоуправлении. Спикер выразил уверенность, что сотрудничество останется таким же конструктивным и на федеральном уровне.

Антон Мороз в Госдуме вошёл в Комитет по физической культуре и спорту, поэтому центральной темой встречи стала поддержка спорта в Псковской области. Отдельно собеседники затронули развитие адаптивного спорта для ветеранов СВО.

Кроме того, речь шла о межпарламентском взаимодействии. Они обсуждали, как наладить обратную связь с федеральными коллегами по проблемным вопросам.

Борис Елкин подчеркнул, что впереди предстоит много совместной работы.