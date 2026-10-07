У студентов Псковской области есть шанс получить стипендию Президентского фонда природы

До 12 октября 2026 года продлится конкурс на получение стипендии Президентского фонда природы. Он рассчитан на студентов, которые увлекаются защитой природы и хотят развиваться в природоохранной сфере. Заявки принимаются на сайте заповеднаястипендия.рф.

Претендовать на стипендию могут учащиеся, у которых есть план участия в развитии системы особо охраняемых природных территорий. Он может быть исследовательским, практическим или просветительским — направление деятельности не ограничено, важно лишь, чтобы она была запланирована на базе конкретной ООПТ.

Стипендиаты будут ежемесячно получать по 30 тысяч рублей (26,1 тысячи после вычета налога) с ноября 2026 года по август 2027-го.