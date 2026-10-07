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Общество

У студентов Псковской области есть шанс получить стипендию Президентского фонда природы

7 октября 2026 года, 14:30

До 12 октября 2026 года продлится конкурс на получение стипендии Президентского фонда природы. Он рассчитан на студентов, которые увлекаются защитой природы и хотят развиваться в природоохранной сфере. Заявки принимаются на сайте заповеднаястипендия.рф.

У студентов Псковской области есть шанс получить стипендию Президентского фонда природы

Фото: заповеднаястипендия.рф

Претендовать на стипендию могут учащиеся, у которых есть план участия в развитии системы особо охраняемых природных территорий. Он может быть исследовательским, практическим или просветительским — направление деятельности не ограничено, важно лишь, чтобы она была запланирована на базе конкретной ООПТ.

Стипендиаты будут ежемесячно получать по 30 тысяч рублей (26,1 тысячи после вычета налога) с ноября 2026 года по август 2027-го.

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