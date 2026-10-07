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Общество

Перекрытие улицы Некрасова в Пскове продлили до 10 октября

7 октября 2026 года, 14:55

До 10 октября продлили полное перекрытие участка улицы Некрасова в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Перекрытие улицы Некрасова в Пскове продлили до 10 октября

Фото: Администрация Пскова

Ограничения затронут отрезок от улицы Карла Маркса до Воровского. Ранее движение планировалось остановить только в субботу и понедельник, 3 и 5 октября, с 8:00 до 19:00.

Ограничения теперь введут до 10 октября.

В эти дни там будут проводиться работы по фрезерованию покрытия проезжей части.

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