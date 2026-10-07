Перекрытие улицы Некрасова в Пскове продлили до 10 октября

До 10 октября продлили полное перекрытие участка улицы Некрасова в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения затронут отрезок от улицы Карла Маркса до Воровского. Ранее движение планировалось остановить только в субботу и понедельник, 3 и 5 октября, с 8:00 до 19:00.

Ограничения теперь введут до 10 октября.

В эти дни там будут проводиться работы по фрезерованию покрытия проезжей части.