Великолучанин получил пять лет условно за продажу марихуаны приятелю

Одна сделка со знакомым обернулась для жителя Великих Лук судимостью и длительным испытательным сроком. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском суде.

По данным суда, днём 7 апреля мужчина, находясь в Великих Луках, продал приятелю марихуану. По этому факту правоохранители возбудили уголовное дело.

В понедельник, 5 октября, Великолукский городской суд признал его виновным по части 1 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). Мужчине назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет.

В течение этого времени он обязан уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию о смене места жительства и дважды в месяц приходить туда на регистрацию. Кроме того, мобильный телефон, использовавшийся при совершении преступления, конфискован в собственность государства.