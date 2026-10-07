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Общество

В Псковской области единовременную выплату получили 20 беременных жён военнослужащих

7 октября 2026 года, 11:50

С начала года региональное Отделение СФР перечислило единовременное пособие 20-и беременным супругам военнослужащих, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Псковской области единовременную выплату получили 20 беременных жён военнослужащих

Фото: Дарья Хваткова

Право на выплату есть у будущих мам, состоящих в браке с военнослужащими по призыву или мобилизации. Мера поддержки призвана помочь молодым семьям, где скоро появится ребёнок. Как уточнил Дмитрий Яковлев, пособие получают супруги военнослужащих по призыву (мобилизации), а также жёны курсантов первого курса военных образовательных организаций при сроке беременности не менее 180 дней. В 2026 году размер выплаты составляет 45 054,24 рубля.

Подать заявление нужно не позднее шести месяцев со дня окончания службы по призыву (мобилизации). Это можно сделать через «Госуслуги», лично в клиентской службе СФР или в МФЦ. Из документов понадобится справка о прохождении супругом военной службы по призыву (мобилизации). Решение специалисты принимают в течение 10 дней, а деньги перечисляют за 5 рабочих дней.

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