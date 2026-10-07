В доме на Красноармейской в Пскове дали отопление после замены узла

Жильцы дома № 26 на улице Красноармейской в Пскове начали получать тепло в полном объёме. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отопление пришло с опозданием, и причиной тому стала замена теплового узла. В ходе капитального ремонта Фонд капремонта смонтировал два индивидуальных тепловых пункта, обновил узел учёта теплоснабжения и привёл в порядок систему горячего водоснабжения. После этих преобразований система работает надёжнее, а тепло подаётся стабильнее.

Сейчас специалисты управляющей компании занимаются развоздушиванием стояков. Это обязательная процедура после запуска отопления: она устраняет воздушные пробки и обеспечивает равномерное распределение тепла по всем квартирам. Оставшиеся перебои обещают ликвидировать сегодня.

Напомним, отопительный сезон в Пскове стартовал 29 сентября. Решение принимали не по формальному критерию – после пяти суток со среднесуточной температурой +8 градусов, – а с оглядкой на погоду, чтобы людям было комфортно.