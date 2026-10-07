Аптеку открыли в селе Карамышево Псковского района

В селе теперь работает аптека АО «Псковская фармация». Базовые препараты теперь доступны в Карамышево. Аптека открыта с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00.

Аптека расположена в здании врачебной амбулатории, которую возвели в 2025 году по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».