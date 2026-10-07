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Общество

Аптеку открыли в селе Карамышево Псковского района

7 октября 2026 года, 15:21

Аптека открылась в села Карамышево Псковского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Псковской области.

Аптеку открыли в селе Карамышево Псковского района

Фото: Министерство здравоохранения Псковской области
Аптеку открыли в селе Карамышево Псковского района

Фото: Министерство здравоохранения Псковской области

В селе теперь работает аптека АО «Псковская фармация». Базовые препараты теперь доступны в Карамышево. Аптека открыта с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00.

Аптека расположена в здании врачебной амбулатории, которую возвели в 2025 году по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».

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