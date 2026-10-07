В Острове готов металлический каркас Зала единоборств

Возведение Зала единоборств в Острове набирает темпы: подрядная организация уже установила металлический каркас здания. Об этом рассказала глава Островского района Ирина Правдивцевана своей странице во «ВКонтакте».
Возведение Зала единоборств в Острове набирает темпы: подрядная организация уже установила металлический каркас здания. Об этом рассказала глава Островского района Ирина Правдивцевана своей странице во «ВКонтакте».
Как она отметила, теперь контуры будущего строения отчётливо видны. Строительные работы начались в июле текущего года. На объекте трудятся сразу две подрядные организации: одна занимается монтажом модульной конструкции, другая – благоустройством территории вокруг.
По словам Ирины Правдивцевой, участок под застройку оказался проблемным в плане водоотведения: в дождливую погоду здесь возникали затруднения. Несмотря на это, строители идут в соответствии с графиком.
Глава района призвала подрядчика не снижать обороты – объект необходимо сдать уже в декабре. «Для островичей это долгожданный объект, строящийся благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт). И мы не имеем права никого подвести. Строительство держу на особом контроле», – резюмировала Ирина Правдивцева.