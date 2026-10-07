В Острове готов металлический каркас Зала единоборств

Как она отметила, теперь контуры будущего строения отчётливо видны. Строительные работы начались в июле текущего года. На объекте трудятся сразу две подрядные организации: одна занимается монтажом модульной конструкции, другая – благоустройством территории вокруг.

По словам Ирины Правдивцевой, участок под застройку оказался проблемным в плане водоотведения: в дождливую погоду здесь возникали затруднения. Несмотря на это, строители идут в соответствии с графиком.

Глава района призвала подрядчика не снижать обороты – объект необходимо сдать уже в декабре. «Для островичей это долгожданный объект, строящийся благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт). И мы не имеем права никого подвести. Строительство держу на особом контроле», – резюмировала Ирина Правдивцева.