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Общество

В Острове готов металлический каркас Зала единоборств

7 октября 2026 года, 15:05

Возведение Зала единоборств в Острове набирает темпы: подрядная организация уже установила металлический каркас здания. Об этом рассказала глава Островского района Ирина Правдивцевана своей странице во «ВКонтакте».

В Острове готов металлический каркас Зала единоборств

Фото со страницы Ирины Правдивцевой
В Острове готов металлический каркас Зала единоборств

Фото со страницы Ирины Правдивцевой

Как она отметила, теперь контуры будущего строения отчётливо видны. Строительные работы начались в июле текущего года. На объекте трудятся сразу две подрядные организации: одна занимается монтажом модульной конструкции, другая – благоустройством территории вокруг.

По словам Ирины Правдивцевой, участок под застройку оказался проблемным в плане водоотведения: в дождливую погоду здесь возникали затруднения. Несмотря на это, строители идут в соответствии с графиком.

Глава района призвала подрядчика не снижать обороты – объект необходимо сдать уже в декабре. «Для островичей это долгожданный объект, строящийся благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт). И мы не имеем права никого подвести. Строительство держу на особом контроле», – резюмировала Ирина Правдивцева.

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