Пскович Владимир Харитонов вошёл в сотню лучших молодых предпринимателей России

Предприниматель из Пскова Владимир Харитонов, представляющий ООО «Айрон Барбер», вышел в полуфинал премии «Молодой предприниматель России» и попал в топ-100 лучших молодых бизнесменов страны, сообщили в администрации Пскова.





Он стал единственным участником от Псковской области. В настоящий момент идёт открытое народное голосование на сайте молодой-предприниматель.рф, и жители региона могут поддержать земляка.