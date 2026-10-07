Пскович Владимир Харитонов вошёл в сотню лучших молодых предпринимателей России

Предприниматель из Пскова Владимир Харитонов, представляющий ООО «Айрон Барбер», вышел в полуфинал премии «Молодой предприниматель России» и попал в топ-100 лучших молодых бизнесменов страны, сообщили в администрации Пскова.
Предприниматель из Пскова Владимир Харитонов, представляющий ООО «Айрон Барбер», вышел в полуфинал премии «Молодой предприниматель России» и попал в топ-100 лучших молодых бизнесменов страны, сообщили в администрации Пскова.
Он стал единственным участником от Псковской области. В настоящий момент идёт открытое народное голосование на сайте молодой-предприниматель.рф, и жители региона могут поддержать земляка.
Чтобы отдать свой голос, надо на сайте выбрать номинацию «Молодой производитель», нажать «Проголосовать» напротив имени Владимира Харитонова и подтвердить выбор кодом с картинки.
Голосование продлится до 23 октября.