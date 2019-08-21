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Спорт / Рекорды

ТОП-5 псковских юниоров

Кому предстоит штурмовать мировые первенства в ближайшие годы

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Арслан Байрамов
21 августа 2019 года, 09:00
Фото: firestock.ru
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«Псковская правда» уже публиковала аналогичный топ-5 псковских спортсменок. Теперь пришла пора для юношей: мы собрали пять самых ярких спортсменов Псковской области, еще не достигших 18 лет. Будьте уверены, они займут вскоре самые высокие подиумы на внутренней и международной аренах.

МОТО- и ВЕЛОСПОРТ

ТОП-5 псковских юниоров
Семён Белобоков, 9 лет.
Фото Андрея Степанова.

Семён Белобоков, 9 лет.

Воспитанник псковского ДОСААФ и лично Алексея Караваева Семён Белобоков с шести лет на «ты» с мотоциклом. Однажды даже поднимал его на 3-й этаж в пресс-центр «Псковской правды». Семён участвует во всех соревнованиях внутри Псковской области, а также в соседних областях и странах. И очень часто его 65-кубовый конь привозит его на высшие ступени пьедестала и позволяет соперничать с ребятами постарше. Правда, в последнее время Семён начал немного изменять мотоспорту с трюковым велосипедом — тем более что тренировочная трасса ДОСААФ на Яна Райниса соседствует с рампой псковского вейкпарка. В любом случае, мальчуган знает толк в победах, и какой бы путь ни выбрал — обязательно будет первым.

ШАХМАТЫ

ТОП-5 псковских юниоров

Фото из личного архива Наума Руденко.

Наум Руденко, 17 лет.

Юный король шахмат Псковской области в этом сезоне лучший в блице и рапиде на окружном первенстве России, а мог бы стать и лучшим в классических шахмат, но подвело здоровье. Сейчас у Руденко — высший рейтинг в карьере в быстрых шахматах, он является мастером ФИДЕ и кандидатом в мастера спорта России. Пока Руденко ограничивается только участием в псковских и окружных турнирах, однако если он и принимает в них участие, то почти всегда выигрывает. Впереди выход на российских уровень, и большинство экспертов отмечают, что такого таланта в Псковской области не было очень давно. Кстати, шахматами занимается и младшая сестра Наума — Александра. 

КСТАТИ

Недавно «Псковская правда» представила своим читателям пятерку главных подрастающих звезд российского спорта из Псковской области, которые, наверняка, скоро засверкают на телевизионном небосводе и обязательно будут бороться за медали Олимпийских игр.

БРЕЙК

ТОП-5 псковских юниоров

Фото из личного архива Никиты Костина.

Никита Полтос Костин, 12 лет.

Воспитанник гуру псковского брейк-данса Кирилла Кочнева юный бибой Полтос всегда оставался после обычных тренировок в лофте «Хоть Отбавляй», чтобы отработать движения. Потом выяснилось, что Никита готов заниматься любимым делом по много часов в день, и сегодня Костин — одна из главных звезд псковской школы. Слава приходит на российском и мировом уровне. Как в командных, так и в личных зачетах Полтос неизменно в финалах. А еще Никита большой юморист — есть видео, где он бросил вызов на «баттл» танцовщице восточных танцев в аутентичном сочинском кафе, и та согласилась. 

ФУТБОЛ

ТОП-5 псковских юниоров

Фото из личного архива Александра Коренблюма.

Александр Коренблюм, 17 лет.

Полузащитник из той самой баскаковской «Стрелы», которая подавала мячи в финале чемпионата мира по футболу в России, уже игрок основы ФК «Псков-747», к которому летом проявляли интерес «Рубин» и «Локомотив». Парень усердно работает на тренировках и выходит на поле как с первых минут, так и во время игры, чтобы усилить команду. В активе голевая передача за псковский клуб. Впереди большое будущее, а «Псков-747» благодаря вот таким местным воспитанникам в нынешнем сезоне идет вторым в зоне «Запад» и 25 августа принимает вторую команду «Зенита», идущую следом. 

ПЛАВАНИЕ

ТОП-5 псковских юниоров

Фото из личного архива Андрея Селяигна.

Андрей Селягин, 14 лет.

Псковский пловец уже начал покорение планеты, выполнив норматив мастера спорта еще в 12 лет на городских соревнованиях (за такое не дают значок), продолжил плыть не хуже, и в 14 лет получил уже звание мастера спорта России по всем правилам. В 2019 году на дистанциях в 50, 100 и 200 метров на спине Селягин завоевал первые медали всероссийского достоинства. Главный тренер «Барса» Виктор Калиниченко и его команда не спешат отдавать парня на обучение в интернаты других городов, где есть 50-метровые дорожки, лучшие условия и мастеровитые спарринг-партнеры, вспоминая о том, что подобные переезды прежде вызывали у их воспитанников ухудшение результатов. От того интереснее наблюдать за псковской торпедой. 

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