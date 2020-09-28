С чем псковские партии подошли к старту нового электорального цикла

Политическая тусовка вновь активно обсуждает перенос выборов в Госдуму с осени на весну 2021 года. Впрочем, даже если дата голосования останется неизменной, подготовка и к этой кампании, и к выборам в областное Собрание уже скоро начнется. «Псковская правда» оценила позиции партий, представленных в регионе, накануне очередной «большой гонки».

Смена времен года

На прошлой неделе анонимные телеграм-каналы, которые в последнее время являются чуть ли не главными источниками политической информации, сообщили, что в Кремле намереваются перенести выборы Госдумы РФ с сентября на март либо апрель 2021 года, оставив, впрочем, региональные кампании проходить осенью. Собственно, разговоры об этом шли с января этого года, когда только еще была анонсирована конституционная реформа. Набор аргументов лежит в диапазоне от необходимости логически завершить конституционную реформу (напомним, в соответствии с поправками Госдума наделяется дополнительными полномочиями в вопросах формирования правительства) до соображений о том, что перенос даты выборов даст преимущества «партии власти» в силу «эффекта неожиданности» на старте кампании.

В Псковской области в 2021 году состоятся еще и выборы в региональный парламент. Причем, они пройдут по новым правилам: число мандатов в заксобрании сокращено с 44 до 26, количество избирательных округов — до 13. Учитывая вышесказанное, к этим выборам региональным политикам тоже надо начинать готовиться заблаговременно: кампания обещает быть насыщенной. Из-за «депутатского секвестра» вырастет конкуренция и повысится стоимость мандатов: как символическая, отражающая политическое влияние депутатов, так и в плане объема ресурсов, которые необходимо инвестировать для избрания одного законотворца. «Смотр строя и песни» в региональных отделениях политических партий Псковской области только что завершился: 13 сентября состоялись масштабные муниципальные выборы, по итогам которых были распределены 1150 мандатов разных уровней. Отталкиваясь от их итогов, вполне можно оценить то, с какими силами и ресурсами местные партийцы подходят к началу нового политического цикла.

Готовность № 1

Самые лучшие позиции тут, вне всякого сомнения, у единороссов. Партия власти на минувших муниципальных выборах, несмотря на прогнозы конкурентов, ссылавшихся на рост протестных настроений по итогам «коронавирусных каникул» и снижения уровня жизни россиян, продемонстрировала отличный результат, взяв почти 84% распределявшихся мандатов. «Мы боролись за каждый мандат, выборы были очень ответственные, и я считаю, что мы их хорошо провели. И теперь у нас есть фундамент для работы, для губернатора, для глав районов», - подвел итоги кампании секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский. Сам он заявил, что выступает против проведения досрочных выборов в Госдуму весной 2021 года. «Я считаю, что единый день голосования осенью – хорошая дата, есть возможность пообщаться с избирателями, делать, например, это зимой сложнее. Даже сейчас в условиях пандемии тяжело собирать людей в помещениях, а мы еще пока не вышли из ограничительных мер полностью ни в одном регионе. Избирательная кампания в конце лета выгодна для всех партий, для всех кандидатов, которые хотят поучаствовать в этой избирательной кампании. Я не хотел бы, чтобы дата единого дня голосования менялась», - пояснил политик.

Впрочем, он оставил себе пространство для маневра, напомнив, что из-за пандемии коронавируса все еще может измениться. И заверил, что «Единая Россия» готова к любым неожиданностям: «Если будет определена другая дата выборов в Госдуму, например на весну, то я с полной уверенностью говорю, что мы мобилизуемся». Александр Козловский дорабатывает в Госдуме свой первый срок. И уже заявил, что намерен баллотироваться вновь. Вся его активность в регионе, - а он практически не вылезает из поездок по районам, - также подтверждает это. Псковская же «Единая Россия» сперва во время пандемии коронавируса, потом при подготовке к голосованию по Конституции, и, наконец, в ходе масштабной муниципальной кампании, «прозвонила» свои полевые сети и мобилизовала сторонников. Так что сейчас, вне всякого сомнения, находится в отличной форме. Ближайший повод еще раз проверить свои силы у псковских единороссов — досрочные выборы главы Великолукского района. В котором, кстати, сосредоточены интересы семьи Александра Козловского (напомним, что его отец, Николай Козловский, является главой Великих Лук). 30 сентября состоятся праймериз по определению кандидата от «Единой России» на этих выборах. Очевидно им станет и. о. главы муниципалитета Алексей Кузьмин, который успешно сдал «экзамен» по итогам большой муниципальной кампании: на выборах в Великолукском районе «Единая Россия» получила уверенное большинство. Досрочные выборы главы пройдут 6 декабря. И они тоже вполне могут быть высококонкурентными, учитывая значимость муниципалитета и наличие в Великих Луках противоборствующих политических и экономических групп.

Внутривидовая борьба

Представители КПРФ по итогам муниципальных выборов бодро отрапортовали, что увеличили число депутатов с 42 до 51, но это не отменяет главного: псковское отделение компартии продолжает упорно игнорировать региональные вызовы и инфоповоды, транслируя избирателям в основном месседжи, связанные с федеральной повесткой и исходящие от центрального руководства партии. Очевидно, что рядовые коммунисты на местах деморализованы и дезориентированы. При этом в самом реготделении полно противоречий, которые будут только обостряться по мере приближения даты выборов в Псковское областное Собрание. Ведь вышеупомянутое сокращение численности его депутатов неминуемо приведет к росту накала внутрипартийной борьбы в КПРФ. А она у коммунистов, как мы знаем из уроков истории, порой склонна принимать особо впечатляющие масштабы и формы. С темой сокращения численности депутатов областного Собрания коммунисты вообще попали в «вилы», из которых так и не смогли с достоинством выбраться.

Петр Алексеенко предложил собственный вариант «секвестра»: сократить численность парламентариев с 44 до 33, но 22 из них по-прежнему избирать по партийным спискам. А непосредственно на сессии, где обсуждался данный вопрос, Алексеенко заявил, что партия просто воздержится от голосования, считая сокращение «слишком радикальным» и сравнив его с «оптимизацией» социальной сферы. Понимая, что сокращение числа депутатов неминуемо ударит по ним, лишив часть верхушки реготделения штатных должностей в заксобрании, они не могли поддержать эту реформу. Сперва первый секретарь обкома КПРФо предложил собственный вариант «секвестра»: сократить численность парламентариев с 44 до 33, но 22 из них по-прежнему избирать по партийным спискам. А непосредственно на сессии, где обсуждался данный вопрос, Алексеенко заявил, что партия просто воздержится от голосования, считая сокращение «слишком радикальным» и сравнив его с «оптимизацией» социальной сферы. Впрочем, и тут представители КПРФ в Собрании выступили в стиле «кто в лес, кто по дрова»: двое из них действительно кликнули на вариант «воздержаться», двое — попросту не приняли участие в голосовании по вопросу. Надо полагать, избирателей компартии столь настойчивое желание руководителей реготделении удержаться в креслах, игнорируя доводы в пользу экономии областного бюджета (а отказ от 18 депутатских кресел может сохранить в региональной казне порядка 100 миллионов рублей за созыв) не впечатлит. Еще более сомнительным с точки зрения пиара выглядит сравнение сокращение численности народных избранников с «оптимизацией», - сокращением социальной сферы. Продолжение попыток выезжать на партийном бренде и скудном ручейке медийной поддержки на федеральном уровне очевидно не принесет коммунистам успеха в новом электоральном цикле. И, если ничего не изменится, результаты КПРФ на грядущих выборах в Госдуму и областное Собрание могут быть неутешительными. Впрочем, сперва компартии в Псковской области предстоит определиться, кто именно будет представлять ее на выборах в нижнюю палату российского парламента. Официально названы две кандидатуры: депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов и региональный бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев. И борьба между ними еще вполне способна сделать региональную политическую повестку чуть интересней.

Рекламная пауза

«Справедливая Россия» на минувших муниципальных выборах выставила самое большое после «ЕР» число кандидатов: 214 человек. А проведенная партий кампания конвертировалась в 36 полученных мандатов (при этом в предыдущем цикле их у партии было 63). Лидер регионального отделения (но не председатель — эту должность занимает мало кому известный Виталий Фёдоров) Олег Брячак также явно претендует на участие в выборах в Госдуму. Очевидно, не теряя надежды повторить успех своего отца, Михаила Брячака, который после многолетней борьбы со всеми на региональном политическом поле стал-таки депутатом Государственной думы РФ 6-го созыва. В ходе подготовки к муниципальной кампании и непосредственно во время ее хода Олег Брячак также активно работал в районах. Причем к этому процессу псковские справедливороссы подошли сугубо прагматично: их лидер заявил, что не видит смысла «инвестировать» в выборы в исполнительную власть.

В областном центре Олег Брячак этим летом не без помпы открыл обновленную приемную партии, призванную стать «витриной» «Справедливой России» в псковской области. А кроме того Брячак, в свое время променявший мандат депутата областного Собрания на место в гордуме Пскова, активно использует трибуну регионального парламента для самопиара. Так, на первой после летних каникул сессии заксобрания Олег Брячак внес законопроект, предусматривающий расширение перечня многодетных семей, имеющих право на получение земельных участков. А его ближайшая соратница, лидер фракции «СР» в заксобрании Наталья Тудакова, - законопроект о единовременной денежной выплате семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет, по 10 000 рублей за счет средств областного бюджета. Депутатское большинство эти инициативы отклонило, сочтя их «рекламными» и «популистскими»: где взять средства на их реализацию справедливороссы ответить затруднились. Тем не менее, очевидно что Олег Брячак и его соратники по партии будут использовать эти и аналогичные социальные инициативы в своей грядущей предвыборной кампании.

«Умный» промискуитет

Псковское «Яблоко» в ходе кампаний 2020 года в регионе выступило, по мнению многих, крайне неубедительно. Во-первых, партия проигнорировала выборы глав Печорского и Себежского районов. В первом случае лидер регионального отделения Лев Шлосберг сослался на «личные обстоятельства», по которым кандидат от партии не смог принять участие в кампании. Во втором — объяснений и вовсе не последовало. Но, судя по всему, «Яблоко» намеревалось сделать ставку на самовыдвиженца Виктора Лапшина, который был снят с выборов по суду. Во-вторых, по итогам сентябрьских выборов «яблочники» получили всего 21 мандат (при 140 зарегистрированных кандидатах). От партии, которая осенью 2019 года победила на выборах глав в трех районах, многие определенно ждали большего. Причем в Пустошскинском и Новоржевском районах, ставших вотчинами партии Льва Шлосберга (глава Дновского района, избранный год назад при поддержке «Яблока», уже вступил в «Единую Россию») «яблочные» кандидаты и вовсе не добились сколько-нибудь заметных результатов.

«Головокружение от успехов», имевшее место в среде псковских «яблочников» по итогам виктории 2019 года, прошло. Особенно на фоне того, что в Пустошке и Новоржеве партийные главы вдрызг рассорились с местными элитами, а в Дно и Гдове, которые Лев Шлосберг еще недавно называл частью «Псковской яблости», главы открыто агитировали за кандидатов от «Единой России». Похоже, московский политтехнолог Максим Кац, приезд которого этим летом во Псков многие объясняли намерением возглавить кампанию «Яблока» в регионе, партии особо не помог. И очевидно, что с такими результатами последних выборов псковскому «Яблоку» гораздо сложнее будет собирать в столице пожертвования на работу реготделения (кстати, эту фандрайзинговую активность в Москве организовывал тот же Кац). Сам Лев Шлосберг, который трижды безуспешно участвовал в кампаниях по выборам в Госдуму РФ, пока не заявил однозначно о намерении баллотироваться в нижнюю палату российского парламента. Зато о том, что его не поддержит на этих выборах проект Алексея Навального «Умное голосование», сообщил заместитель последнего Леонид Волков. Поводом для заявления стала опубликованная Шлосбергом уничижительная критика в адрес проекта, поддержавшего на выборах в Новосибирске не «яблочницу», а более проходного кандидата с «патриотическими» взглядами. «Лев Шлосберг будет в следующем году баллотироваться в Госдуму по Псковской области. Он устроил истерику, ведь «Умное голосование» его, скорее всего, не поддержит. А почему не поддержит? Шлосберг на прошлых выборах в Госдуму набрал 4% и занял последнее место. Надеяться на то, что он будет сильным конкурентом, не приходится. Если, конечно, ничего не изменится, и он не проведет сильную кампанию», - заявил Волков. Лидер псковского «Яблока» в ответ заявил, что у организаторов «Умного голосования» нет «морально-этических ограничений», и что в рамках своего проекта они предлагают обществу «политический промискуитет, секс без любви», который «превращает публичную политику в дом терпимости». Стоит ли говорить, что вступив в пикировку с правой рукой Навального и поставив под сомнение его проект, Лев Шлосберг оттолкнул как часть либерально настроенных избирателей в Псковской области, так и часть потенциальных жертвователей на кампанию «Яблока» в Москве. Как это скажется на рейтингах партии, явно переживающей в последнее время в регионе не лучшие времена, станет ясно уже скоро. Что касается выборов в Собрание, то, учитывая новые правила игры, «Яблоко» может остаться за бортом. Ссылки же на то, что «яблочники» были единственными из оппозиционных партий в регионе, кто смог провести в последний созыв заксобрания депутат-одномандатника (на довыборах в 2019 году) и вполне способны повторить этот успех, не представляются особо убедительными. В условиях повышенного спроса на мандаты одержать победу будет гораздо сложнее. Тем более, что яблочный одномандатник Артур Гайдук избравшись, незамедлительно пополнил в Собрании когорту «депутатов-молчунов», и какой-либо активной деятельностью в округе до сих пор не отметился.

Все в суд

Алексей Харлашин был снят с предвыборной гонки, а затем, уже после начала трехдневного голосования, восстановлен на выборах. Но все равно проиграл, заняв третье место из трех. Псковские жириновцы по итогам минувших муниципальных выборов получили 14 мандатов. Но главное их поражение — на выборах главы Себежского района. Напомним, там кандидат от ЛДПРбыл снят с предвыборной гонки, а затем, уже после начала трехдневного голосования, восстановлен на выборах. Но все равно проиграл, заняв третье место из трех. Либерал-демократы, впрочем, списывают причины поражения на то, что не были отменены результаты досрочного голосования. И обещают идти до конца, требуя отмены себежских выборов в судебных инстанциях.

Очевидно, что если бы им это удалось, партия получила бы серьезный козырь на следующих выборах в регионе, причем не только в Себежском районе. Но в Избирательной комиссии Псковской области уверены, что выборы прошли по закону, а значит, поводов для обжалования их результатов у ЛДПР нет. Сокращение численности депутатов облсобрания жириновцы безоговорочно поддержали, несмотря на очевидную невыгодность для них этого решения. Дело в том, что бессменный вождь партии Владимир Жириновский давно и последовательно требует сократить число депутатов и чиновников в Российской Федерации в целом. Относительно грядущих думских выборов лидер фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков уже заявил, что намерен в них участвовать. Напомним, что в 2016 году он уже принимал участие в кампании по выборам в нижнюю палату российского парламента от Псковской области, и занял четвертое место, набрав 9,3%.

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