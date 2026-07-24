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Общество

Мост через реку Еменку закроют для проезда в Невельском округе

24 июля 2026 года, 09:23

Мост через реку Еменку закроют для проезда в Невельском округе с 3 августа, сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в своём канале в MAX.

Мост через реку Еменку закроют для проезда в Невельском округе

Фото: из канала Олега Майорова в MAX

На улице Ясная Поляна завершаются работы по асфальтированию объездного пути, необходимого для организации движения транспорта на время ремонта моста через реку Еменку.

Водителей призвали пользоваться объездными путями.

Работы планируется завершить к 27 ноября 2027 года.

Мост через реку Еменку закроют для проезда в Невельском округе

Фото: из канала Олега Майорова в MAX
Мост через реку Еменку закроют для проезда в Невельском округе

Фото: из канала Олега Майорова в MAX
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