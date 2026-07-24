Мост через реку Еменку закроют для проезда в Невельском округе с 3 августа, сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в своём канале в MAX.
Мост через реку Еменку закроют для проезда в Невельском округе с 3 августа, сообщил глава муниципалитета Олег Майоров в своём канале в MAX.
На улице Ясная Поляна завершаются работы по асфальтированию объездного пути, необходимого для организации движения транспорта на время ремонта моста через реку Еменку.
Водителей призвали пользоваться объездными путями.
Работы планируется завершить к 27 ноября 2027 года.