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Общество / Здоровье

В медучреждения Псковской области поступили первые автобусы-шаттлы для пациентов

23 июля 2026 года, 16:51

Автопарк медучреждений Псковской области впервые пополнился автобусами-шаттлами для перевозки пациентов. Ключи от нового транспорта 23 июля губернатор Михаил Ведерников передал руководителям Псковской областной клинической больницы, а также Невельской, Островской, Порховской и Псковской межрайонных больниц, сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Транспорт закуплен в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». На приобретение автобусов из федерального бюджета направили более 23 млн рублей.

По словам главы региона, обновление автопарка медицинских служб ведется системно и позволяет улучшить доступность помощи, особенно с учетом особенностей расселения в области. Новые машины упростят взаимодействие между отделениями, а также перемещение врачей и пациентов.

В медучреждения Псковской области поступили первые автобусы-шаттлы для пациентов

фото пресс-службе правительства Псковской области

Главный врач Порховской межрайонной больницы Дмитрий Мельцер отметил, что новые автобусы расширят возможности медучреждений и помогут эффективнее организовать работу.

Автобусы рассчитаны на 17 мест и будут использоваться для доставки пациентов из филиалов в центральные больницы, а также для подвоза жителей сельских территорий на диспансеризацию и профилактические осмотры.

С 2019 года при поддержке федерального центра в регион поставлено около 260 единиц медицинского транспорта на сумму свыше 200 млн рублей.

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