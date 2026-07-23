В медучреждения Псковской области поступили первые автобусы-шаттлы для пациентов

Автопарк медучреждений Псковской области впервые пополнился автобусами-шаттлами для перевозки пациентов. Ключи от нового транспорта 23 июля губернатор Михаил Ведерников передал руководителям Псковской областной клинической больницы, а также Невельской, Островской, Порховской и Псковской межрайонных больниц, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Транспорт закуплен в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». На приобретение автобусов из федерального бюджета направили более 23 млн рублей.

По словам главы региона, обновление автопарка медицинских служб ведется системно и позволяет улучшить доступность помощи, особенно с учетом особенностей расселения в области. Новые машины упростят взаимодействие между отделениями, а также перемещение врачей и пациентов.