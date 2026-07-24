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Общество

«Первый Псковский» покажет прямую трансляцию открытия VII Международного кинофестиваля «Западные ворота»

24 июля 2026 года, 11:46

Телеканал «Первый Псковский» покажет прямую трансляцию открытия VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», сообщили в пресс-службе телеканала.

«Первый Псковский» покажет прямую трансляцию открытия VII Международного кинофестиваля «Западные ворота»

Фото: Первый Псковский

24 июля в 18:00 на телеканале «Первый Псковский» стартует прямая трансляция торжественной церемонии открытия кинофестиваля из Большого концертного зала Псковской областной филармонии (ул. Некрасова, 24).

Зрители смогут погрузиться в атмосферу торжества, увидеть выступления почетных гостей, представление жюри конкурсных программ — Алексея Германа, Марии Шукшиной, Алексея Рыбина, Василия Степанова, Рустама Сагдуллаева и других известных кинематографистов.

Кром того, в эфире презентация фильмов основной программы, анонс спецпоказов к 160-летию Российского исторического общества и программы фонда «История Отечества» - «На экране - Герои Отечества», вручение первого почетного приза фестиваля.

«Первый Псковский» покажет прямую трансляцию открытия VII Международного кинофестиваля «Западные ворота»

Фото: Первый Псковский

«Друзья, мы знаем, как вы ждали этот вечер! Включайте 21-ю кнопку, телеканал „Первый Псковский“, или заходите в наше сообщество ВКонтакте — и вы окажетесь в центре фестивального действа. Располагайтесь поудобнее у экранов, зовите близких и наслаждайтесь трансляцией в прямом эфире. Пятница, 18:00 — это время включать и не пропускать! Будет красиво, громко и по-настоящему фестивально!» – отметила и.о. редактора канала Кристина Миннигалиева.

Telegram канал @pskovpravda
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