«Первый Псковский» покажет прямую трансляцию открытия VII Международного кинофестиваля «Западные ворота»

«Друзья, мы знаем, как вы ждали этот вечер! Включайте 21-ю кнопку, телеканал „Первый Псковский“, или заходите в наше сообщество ВКонтакте — и вы окажетесь в центре фестивального действа. Располагайтесь поудобнее у экранов, зовите близких и наслаждайтесь трансляцией в прямом эфире. Пятница, 18:00 — это время включать и не пропускать! Будет красиво, громко и по-настоящему фестивально!» – отметила и.о. редактора канала Кристина Миннигалиева.