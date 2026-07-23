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Общество

Продюсер Наталья Спиридонова: Без эмоций фильма не будет

23 июля 2026 года, 15:34

Без эмоционального отношения к герою снять качественный исторический документальный фильм невозможно, уверена продюсер Наталья Спиридонова. Об этом она заявила во время круглого стола, который прошёл в медиацентре ПАИ в рамках VII Международного кинофестиваля «Западные ворота» сегодня, 23 июля.

Продюсер Наталья Спиридонова: Без эмоций фильма не будет

Фото: ПАИ

«Без эмоций фильма не будет. Эмоция обязательно должна передаться зрителю. А её можно словить только тогда, когда изучаешь документы, письма, воспоминания, мемуары», – отметила спикер.

Любовь к герою рождается из изучения первоисточников, уверена Наталья Спиридонова.

«Обязательно финал надо как-то вывести так, чтобы какое-то осталось послевкусие, что-то такое, что остаётся с человеком», – заявила она.

Напомним, что с 23 по 26 июля в Пскове проходит VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. 

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