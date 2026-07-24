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Общество

Новый зал единоборств начали строить в Острове

24 июля 2026 года, 13:00

Стартовало строительство модульного зала единоборств площадью 1 100 квадратных метров началось в Острове, сообщил глава округа Дмитрий Быстров в своём официальном канале на платформе MAX.

Новый зал единоборств начали строить в Острове

Фото: Дмитрий Быстров

Объект возводится на улице Меркурьева около дома № 28. Проводятся земляные и подготовительные работы к устройству силовой фундаментной плиты здания. В сентябре планируется начать сборку модульных конструкций.

Также на объекте появятся административные помещения, инвентарная, медкабинет, тренерская, раздевалки с душевыми, гардероб, вестибюль и другие помещения.

Возведение спортобъекта стало возможным благодаря федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». На строительство из федерального бюджета выделено более 110 млн рублей. Затраты на закупку и монтаж модульного зала покрываются за счёт федерального и регионального бюджетов, в то время как работы по благоустройству территории и прокладке инженерных сетей – за счёт областного и местного бюджетов.

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