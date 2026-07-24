26 июля в Пскове развернётся танцевальный фестиваль «Танцуют все»

В парке Строителей в Пскове пройдёт масштабный танцевальный фестиваль «Танцуют все», который объединит сальсу, брейкинг, аргентинское танго и другие направления. Попробовать себя на танцполе смогут все желающие – вход свободный, сообщили «Псковской правде» в Псковском городском молодёжном центре.

Фестиваль стартует в 17:00 26 июля и соберёт на одной сцене псковские коллективы и гостей из Санкт-Петербурга. В программе заявлены открытые мастер-классы и показательные выступления: сальса и бачата от студии Casa Loca, зумба от «Банных штучек» и движения «Zumba без границ», аргентинское танго от Студии аргентинского танго, старинные танцы студии исторического танца «В удовольствие» и брейкинг от Школы брейкинга «О54».