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Культура

26 июля в Пскове развернётся танцевальный фестиваль «Танцуют все»

24 июля 2026 года, 12:44

В парке Строителей в Пскове пройдёт масштабный танцевальный фестиваль «Танцуют все», который объединит сальсу, брейкинг, аргентинское танго и другие направления. Попробовать себя на танцполе смогут все желающие – вход свободный, сообщили «Псковской правде» в Псковском городском молодёжном центре.

26 июля в Пскове развернётся танцевальный фестиваль «Танцуют все»

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Фестиваль стартует в 17:00 26 июля и соберёт на одной сцене псковские коллективы и гостей из Санкт-Петербурга. В программе заявлены открытые мастер-классы и показательные выступления: сальса и бачата от студии Casa Loca, зумба от «Банных штучек» и движения «Zumba без границ», аргентинское танго от Студии аргентинского танго, старинные танцы студии исторического танца «В удовольствие» и брейкинг от Школы брейкинга «О54». 

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