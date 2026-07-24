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Общество

В Пскове изменился маршрут автобуса № 6

24 июля 2026 года, 14:30

В Пскове изменится маршрут автобуса №6. Об этом сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

В Пскове изменился маршрут автобуса № 6

Фото: «Псковпассажиравтотранс»

Изменения связаны с ремонтом дороги. Общественный транспорт временно не сможет курсировать по Вокзальной от Советской до улицы 128-й Стрелковой Дивизии.

24 июля до 18:00 автобусы № 6 следуют от остановки «Вокзал» в направлении Черёхи и далее по Вокзальной, Советской (остановка «11 школа» отменяется, Кузнецкой (без остановки на площади Победы), 128-й Стрелковой Дивизии, затем до остановки «Улица Советской Армии» и далее со всеми остановками по маршруту.

Рейсы из Черёхи от остановки «Улица Советской Армии» едут по улице 128-й Стрелковой Дивизии, Кузнецкой (без остановки на площади Победы), Советской (без остановки у школы №11) с выездом на Вокзальную и далее по маршруту со всеми остановками.

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