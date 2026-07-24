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Общество

Число публичных каналов в MAX за две недели выросло на 30% и достигло 380 тысяч

24 июля 2026 года, 12:44

За первые две недели после запуска функции публичных каналов в MAX их число увеличилось на 30% и достигло 380 тысяч, сообщили в пресс-службе мессенджера. 

Одновременно выросла и аудитория: суммарное количество подписок на публичные каналы составило 285 миллионов.

Число публичных каналов в MAX за две недели выросло на 30% и достигло 380 тысяч

Открыть публичный канал в MAX может любой пользователь с Цифровым ID на устройствах Android. Владельцам iOS эта опция доступна через десктопную или мобильную веб-версию сервиса. Для создания канала нужно перейти в раздел «Чаты», нажать на значок «+» в верхней части экрана и следовать подсказкам.

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