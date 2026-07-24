Число публичных каналов в MAX за две недели выросло на 30% и достигло 380 тысяч

За первые две недели после запуска функции публичных каналов в MAX их число увеличилось на 30% и достигло 380 тысяч, сообщили в пресс-службе мессенджера.

Одновременно выросла и аудитория: суммарное количество подписок на публичные каналы составило 285 миллионов.