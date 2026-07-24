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Общество

Боли в плече и мифы о здоровье обсудят в «Секретах тела» доктора Васильева

24 июля 2026 года, 15:31

Боль в плечевом суставе и мифы о здоровье человека обсудят в двух выпусках уникального телепроекта «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский». Его ведущий – российский реабилитолог, главный детский травматолог-ортопед и спортивный врач Псковской области Евгений Васильев.

Боли в плече и мифы о здоровье обсудят в «Секретах тела» доктора Васильева

Как плечевой сустав управляется с помощью корешков? Почему для суставов нужна соблюдать температурный режим и особое питание? Какие упражнения надо делать, чтобы избавиться от болей? Как теперь называется остеохандроз? Почему нельзя закачивать в спортзале боли и к чему это может привести? Об этом расскажет доктор Евгений Васильев зрителям проекта.

Выпуск проекта «Секреты тела» выйдет на телеканале «Первый Псковский» в воскресенье, 26 июля, в 12:20. Его также можно посмотреть в официальной группе телеканала в соцсети «ВКонтакте».

Проект «Секреты тела» – цикл из 50 выпусков с практическими советами и уникальной методикой доктора Евгения Васильева. Команда телеканала работала над проектом два года. В программах разбираются 20 ключевых тем: от болей в шее, пояснице и суставах до мифов о здоровье, лишнего веса и комплексов упражнений для восстановления нервных волокон. Каждый выпуск – это практическое руководство к действию, которое можно сделать без похода к врачу, находясь дома.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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