Прокуратура Пскова подвела итоги полугодия

— Действительно, противодействие коррупции — одна из ключевых задач. За отчетный период нами выявлено 12 нарушений закона в этой сфере. Для их устранения мы внесли 4 представления, принесли 3 протеста на незаконные нормативные акты. К административной ответственности привлечено 2 должностных лица, еще 5 — к дисциплинарной. Кроме того, в следственные органы направлен 1 материал прокурорской проверки для решения вопроса об уголовном преследовании, и подан 1 иск в суд. По нашим материалам возбуждено уголовное дело.

— Андрей Викторович, одним из главных приоритетов работы прокуратуры остается борьба с коррупцией. Каковы итоги работы в этом направлении за первое полугодие?

В первом полугодии 2026 года прокуратура города Пскова продолжала активную работу по надзору за исполнением законодательства, защите прав граждан и противодействию коррупции. О ключевых результатах, резонансных случаях и системной работе ведомства в интервью «Псковской правде» рассказал помощник прокурора города Пскова Андрей Викторович Почипов.

— В одном из материалов, направленных в следственные органы, речь шла о директоре МБУК «Дом офицеров». Расскажите подробнее об этом деле?

— Да, это показательный пример. Директор учреждения, действуя из корыстной заинтересованности, в 2024 году предоставил мобильный сценический комплекс третьему лицу в безвозмездное пользование без заключения договора аренды и без разрешения собственника. Он лично получил 50 тысяч рублей в качестве вознаграждения, а учреждение недополучило доход в виде упущенной выгоды в размере 200 тысяч рублей. Его действия явно вышли за пределы должностных полномочий и повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, поэтому по нашему постановлению было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

— Прокуратура также принимает меры по взысканию средств, полученных нечестным путем?

— Безусловно. Мы направили в суд иск о взыскании более 924 тысяч рублей с заместителя главного врача перинатального центра. Он давал указания подчиненным вносить в табели недостоверные сведения о своей работе по совместительству, хотя фактически обязанности не выполнял. Зарплата и стимулирующие выплаты начислены необоснованно. Иск находится на рассмотрении.

— Помимо антикоррупционной деятельности, в поле зрения прокуратуры находится и соблюдение трудовых прав граждан. Какая ситуация в этом направлении?

— Это предмет нашего постоянного контроля. Всего в первом полугодии в сфере трудовых прав нами выявлено 394 нарушения. Из них 250 — по оплате труда, 46 — по охране труда, 18 — по занятости. В адрес руководителей внесено 59 представлений, по результатам которых 28 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, принесено 2 протеста, по постановлениям прокуратуры 30 должностных лиц привлечены к административной ответственности. Также в суд направлено 27 исков о взыскании задолженности по зарплате на общую сумму 6,1 млн рублей.

Общая сумма задолженности по заработной плате, погашенная в текущем периоде благодаря нашему вмешательству, составляет 16,2 млн рублей, защищены трудовые права 135 работников. В одном из дел руководство организации более двух месяцев не платило сотруднику зарплату — задолженность составила 120 тысяч рублей. Благодаря вмешательству прокуратуры и следствия долг погасили полностью.

Кроме того, за уклонение от оформления трудовых отношений с гражданами либо заключение вместо трудовых гражданско-правовых договоров к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ привлечено 6 работодателей.

В прокуратуру города за полугодие поступило более 150 обращений граждан о нарушении их трудовых прав, из которых 80 удовлетворены.

— Прокуратура также следит за экологическим благополучием города?

— Да. За первое полугодие в сфере обращения с отходами выявлено 76 нарушений. В целях их устранения внесено 13 представлений, по результатам которых 8 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Остро стоял вопрос состояния контейнерных площадок. В ходе проверок выявлялись нарушения: целостности ограждений контейнерных площадок, размещение на придомовых территориях использованных автомобильных шин. Мы внесли представления в 9 управляющих компаний. После нашего вмешательства нарушения устранили, виновных привлекли к ответственности.

— Давайте теперь поговорим о криминогенной обстановке в городе. Что можете сказать по итогам полугодия?

— Ситуация неоднозначная. Всего зарегистрировано 1568 преступлений — это меньше, чем в прошлом году. Но при этом общая раскрываемость чуть снизилась. Есть и положительные моменты: убийств не зарегистрировано вовсе (в прошлом году было 4), изнасилований — тоже ни одного. На 22% снизилось количество тяжких телесных повреждений. Однако тревожит рост корыстной преступности — в основном за счет краж, которых стало почти вдвое больше. Отдельно отмечу рост преступлений в общественных местах — более чем в два раза. В сфере незаконного оборота наркотиков, напротив, серьезное снижение — почти на 70%.

— Спасибо за беседу, Андрей Викторович. Что бы вы пожелали нашим читателям?

— Самое главное — знать свои права и не бояться обращаться в прокуратуру. Мы здесь для того, чтобы защищать закон и помогать людям. Будьте бдительны и законопослушны — тогда и в городе будет порядок.