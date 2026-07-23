Дмитрий Петров пригласил жителей и гостей региона на военно-историческую реконструкцию «Усвятский рубеж»

Посетить памятное мероприятие «Край партизанской славы», посвящённое Суражским воротам, пригласил глав Усвятского округа Дмитрий Петров в эфире радио «7 НЕБО» (107.1 FM).
Посетить памятное мероприятие «Край партизанской славы», посвящённое Суражским воротам, пригласил глав Усвятского округа Дмитрий Петров в эфире радио «7 НЕБО» (107.1 FM).
Мероприятие пройдёт 25 июля в 15:00 в деревне Бор Усвятского района. В рамках него пройдет военно-историческая реконструкция «Усвятский рубеж».
Дмитрий Петров назвал «Край партизанской славы» знаковым мероприятием, куда прибудут делегации из Велижского района Смоленской области, а также Витебского и Городского районов Витебской области Белоруссии.
Проводится подготовительная часть мероприятия. В реконструкции примут участие поисковики и участники военно-исторических клубов из Невельского («Моторы Победы») и Великолукского районов, Великих Лук.
В 2025 году было решено сделать памятное мероприятие ежегодным. В 2026 году оно пройдёт второй раз.
«Будут работать тематические площадки, а украшением мероприятия станет выступление военного оркестра 2-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады спецназа. Мы ждём это выступление, давно мечтали о нём, оркестр уже выступал в посёлке Усвяты. Спасибо, что они откликнулись», – отметил он.
«Суражские ворота» (также «Витебские ворота») – историческое название коридора шириной примерно 40 километров, образовавшегося в результате прорыва германского фронта между флангами групп армий «Север» и «Центр». Коридор располагался между населёнными пунктами Велиж (на юге) и Усвяты (на севере). Прорыв просуществовал более семи месяцев – с 10 февраля по 28 сентября 1942 года. Через Суражские ворота в тыл врага направлялись новые партизанские отряды, разведывательные и диверсионные группы, оружие и боеприпасы, медикаменты, а также шла эвакуация в тыл раненых партизан и гражданского населения.