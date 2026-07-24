Двух себежан осудили за контрабанду табака

Двух жителей Себежского района осудили за контрабанду табака и незаконное перемещение товаров через границу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Великолукской прокуратуры.

В апреле прошлого года фигуранты вступили в сговор с неустановленными лицами. Мужчины должны были закупить 6 620 пачек сигарет стоимостью 893 700 рублей и хранить их до момента перевозки в Латвию. Сигареты планировали спрятать в тайниках грузового поезда, после чего сбывать на территории стран Европейского союза. Однако сотрудники Псковской таможни обнаружили продукцию при досмотре.

Мужчины признаны виновными по пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ и пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ. Одного приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу 140 тысяч рублей, второго – к шести с половиной лет колонии общего режима и штрафу 200 тысяч рублей.