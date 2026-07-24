Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Двух себежан осудили за контрабанду табака

24 июля 2026 года, 10:40

Двух жителей Себежского района осудили за контрабанду табака и незаконное перемещение товаров через границу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Великолукской прокуратуры.

Двух себежан осудили за контрабанду табака

Фото: pxhere.com

В апреле прошлого года фигуранты вступили в сговор с неустановленными лицами. Мужчины должны были закупить 6 620 пачек сигарет стоимостью 893 700 рублей и хранить их до момента перевозки в Латвию. Сигареты планировали спрятать в тайниках грузового поезда, после чего сбывать на территории стран Европейского союза. Однако сотрудники Псковской таможни обнаружили продукцию при досмотре.

Мужчины признаны виновными по пункту «а» части 6 статьи 171.1 УК РФ и пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ. Одного приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу 140 тысяч рублей, второго – к шести с половиной лет колонии общего режима и штрафу 200 тысяч рублей.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Боли в плече и мифы о здоровье обсудят в «Секретах тела» доктора Васильева
Псковского подростка передали под надзор родителей за кражу из пункта выдачи
В Пскове изменился маршрут автобуса № 6
На заводе «Титан-Полимер» начался монтаж опытной установки для разработки отечественной технологии производства полибутилентерефталата
Новый зал единоборств начали строить в Острове
26 июля в Пскове развернётся танцевальный фестиваль «Танцуют все»
Число публичных каналов в MAX за две недели выросло на 30% и достигло 380 тысяч
Жители Псковской области смогут увидеть концерты Всероссийского хорового фестиваля по телевидению
Псковичам рассказали, что делать при угрозе отключения газоснабжения

Комментарии

Авторизация
No comments
Когда одежда становится историей

Общество / Мода
23 июля 13:37

Когда одежда становится историей

Псковский дизайнер — о стиле вне стандартов и параметров
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку