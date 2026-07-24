Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Врач из Пскова: От стрессов наступает преждевременное старение мозга

24 июля 2026 года, 16:53

Стрессы и переизбыток информации приводят к преждевременному старению мозга и ранним когнитивным нарушениям. Об этом главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Врач из Пскова: От стрессов наступает преждевременное старение мозга

Изображение от senivpetro на Magnific

«Кроме того, к когнитивным нарушениям приводит повышенное давление, нарушения слуха, скачки сахара и избыточный вес, проблемы с почками, неврозы и депрессии, отсутствие мотивации и социальная изоляция. Всё это разрушает клетки мозга, что может приводить к деменции», – отметила Мария Отраднова.

Психолог, заведующая отделом разработки, реализации и мониторинга корпоративных программ Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Малыгина призвала озаботиться развитием мозга ребёнка ещё на стадии беременности.

«Обязательно нужно говорить с животом, слушать приятную музыку, и после рождения малыша мама и папа тоже должны говорить с ребёнком», – отметила она. 

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Учить языки и играть в шахматы рекомендовали псковичам для профилактики деменции
Приема заявок на медиапроект «На старт, внимание, Россия!» продлили до 2 августа
На обновлённой Вокзальной в Пскове появилась разметка
В Псковской области продолжается летняя информационная кампания по догазификации
Александр Козловский: В качественном наблюдении на выборах заинтересованы и граждане, и партии
Боли в плече и мифы о здоровье обсудят в «Секретах тела» доктора Васильева
Псковского подростка передали под надзор родителей за кражу из пункта выдачи
В Пскове изменился маршрут автобуса № 6
На заводе «Титан-Полимер» начался монтаж опытной установки для разработки отечественной технологии производства полибутилентерефталата

Комментарии

Авторизация
No comments
Когда одежда становится историей

Общество / Мода
23 июля 13:37

Когда одежда становится историей

Псковский дизайнер — о стиле вне стандартов и параметров
Сила примера

Общество
17 июля 09:29

Сила примера

Как псковские блогеры вдохновляют на заботу о природе и занятия спортом
Дорогу зелёным

Общество
14 июля 12:38

Дорогу зелёным

Как эколог из Пскова покорила Камчатку