Врач из Пскова: От стрессов наступает преждевременное старение мозга

Стрессы и переизбыток информации приводят к преждевременному старению мозга и ранним когнитивным нарушениям. Об этом главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Кроме того, к когнитивным нарушениям приводит повышенное давление, нарушения слуха, скачки сахара и избыточный вес, проблемы с почками, неврозы и депрессии, отсутствие мотивации и социальная изоляция. Всё это разрушает клетки мозга, что может приводить к деменции», – отметила Мария Отраднова.

Психолог, заведующая отделом разработки, реализации и мониторинга корпоративных программ Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Малыгина призвала озаботиться развитием мозга ребёнка ещё на стадии беременности.

«Обязательно нужно говорить с животом, слушать приятную музыку, и после рождения малыша мама и папа тоже должны говорить с ребёнком», – отметила она.