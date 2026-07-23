Нина Шнайдер выступит для псковичей в рамках празднования Дня города

Певица и автор песен Нина Шнайдер рассказала о своем отношении к Псковской области. По её словам, этот край по-настоящему дорог ей. Об этом она сообщила в эфире радио «7 НЕБО».

«Псковская земля мне как родная, потому что там жил и похоронен мой отец – это город Остров. Плюс, конечно, мы были в Себеже на прекрасном патриотическом проекте. Это колоссальное мероприятие. Очень тёплые впечатления», – отметила Нина Шнайдер.

Исполнительница добавила, что всегда встречает на Псковщине добродушие и радушие.

«Хорошо встречаете и хорошо провожаете, поэтому, конечно, мне очень приятно у вас бывать, и я с радостью приеду в Псков на День города», — заключила она.

Нина Шнайдер уже выступала в регионе на Кургане Дружбы. Её выступление в Финском парке запланировано 26 июля с 19:00 до 21:00.